Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
Son dakika haberleri... Bingöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.
Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 96,11)
ARIKAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ
Erdal Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 1998 yılında mezun olan Arıkan, 1998-2010 yıllarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan AK Parti'nin adayı Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığına 31 Mart 2019'da seçildi. Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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