AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum oyunu kullandı: 31 Mart'ta güneş doğacak
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kurum oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul'un ve çocuklarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceğiz. Deprem riskinin ortadan kaldırılması, trafik çilesinin ortadan kalması için ilk adımı inşallah sandıkta atmış olacağız. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla kutlayacağız." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı. Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.
Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.
"İSTANBUL'DA GÜNEŞ DOĞACAK"
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, "Değerli arkadaşlar kıymetli İstanbullu hemşerilerim. Öncelikler burada herkesi selamlıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 3 aydır projelerimiz İstanbullu hemşerilerimizle paylaştık. Onların evlerine semtlerine gittik. Ben öncelikle tüm İstanbullu hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bizde 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Şengül Hanımla birlikte Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun tüm ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Bugün İstanbul'da geleceğimiz adına çok önemli karar vereceğiz. Ben buradan tüm vatandaşların oylarını kullanıp sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. Akşam 5'te oy verme işlemi bitecek. 31 Mart gelecek yüzler gülecek. 31 Martta güneş doğacak. Bugün Tüm İstanbul'da bu coşkuyu kutlayacağız. İl başkanlığında sürecimizi takip edeceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
- İlk kez duyacaksınız! Meğer klavyedeki J ve F harflerinin üzerindeki çizgiler bu işe yarıyormuş!
- Sandık Görevlisi Ücretleri 2024: Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak?
- Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?
- 2024 Yerel Seçimlerinde Nerede Oy Kullanacağım? YSK, e-Devlet ve TC Kimlik No ile Kolay Sandık ve Sıra No Sorgulama!
- Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...
- Oy Kullanma Saatleri 2024 | Hangi İlde Saat Kaçta Oy Verilecek? Kaçta Başlayıp, Bitecek: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep…
- Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri rehberi
- SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...
- Tırnak şekliniz buysa zekanız şahane seviyede çıkıyor
- Tırnaklarınız Sararıyor mu? Dikkatli Olun, Bu Hastalığın Habercisi Olabilir!
- SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?