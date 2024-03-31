AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum oyunu kullandı: 31 Mart’ta güneş doğacak

"İSTANBUL'DA GÜNEŞ DOĞACAK"

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, "Değerli arkadaşlar kıymetli İstanbullu hemşerilerim. Öncelikler burada herkesi selamlıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 3 aydır projelerimiz İstanbullu hemşerilerimizle paylaştık. Onların evlerine semtlerine gittik. Ben öncelikle tüm İstanbullu hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bizde 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Şengül Hanımla birlikte Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun tüm ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Bugün İstanbul'da geleceğimiz adına çok önemli karar vereceğiz. Ben buradan tüm vatandaşların oylarını kullanıp sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. Akşam 5'te oy verme işlemi bitecek. 31 Mart gelecek yüzler gülecek. 31 Martta güneş doğacak. Bugün Tüm İstanbul'da bu coşkuyu kutlayacağız. İl başkanlığında sürecimizi takip edeceğiz" dedi.