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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum sabah namazını Eyüpsultan'da kıldı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum sabah namazını Eyüpsultan’da kıldı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sabah namazını Eyüpsultan Camii’nde kıldı.

Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Uzun süren yerel seçim maratonu sona ererken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, güne Eyüpsultan'da başladı.

Sahada çalışmalarını sürdüren ve her bir ilçeyi tek tek gezen Kurum, seçim sabahı Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı. Namazını kıldıktan sonra dua eden Murat Kurum'u orada bulunan vatandaşlar fotoğrafladı.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA EYÜPSULTAN'DA BAŞLAMIŞTI

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığı açıklandıktan sonra sabah namazını Eyüpsultan'da kılarak çalışmalarına başlamıştı.

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