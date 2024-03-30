Oy kullanmayana ceza var mı, ne kadar, kaç TL? 31 Mart 2024 yerel seçimleri oy vermek zorunlu mu?

Cezai İşlem: Para Cezası

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu'na göre, seçmen kütüğünde kaydı bulunan ve meşru bir mazereti olmaksızın seçimlere katılmayanların ilçe seçim kurulu başkanı tarafından para cezası ile cezalandırılacağı belirtiliyor.