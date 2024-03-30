30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Oy kullanmayana ceza var mı, ne kadar, kaç TL? 31 Mart 2024 yerel seçimleri oy vermek zorunlu mu?

Oy kullanmayana ceza var mı, ne kadar, kaç TL? 31 Mart 2024 yerel seçimleri oy vermek zorunlu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
ABONE OL
Oy kullanmayana ceza var mı, ne kadar, kaç TL? 31 Mart 2024 yerel seçimleri oy vermek zorunlu mu?

Milyonlarca vatandaş, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gitmek üzere hazırlanıyor. Ancak, oy kullanmayı tercih etmeyen veya çeşitli nedenlerle oy kullanamayacak durumda olan kişilerin, bu kararın olası sonuçları hakkında merakları bulunuyor. Peki oy kullanmayana ceza var mı, ne kadar?

Tüm Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimi için pazar günü sandık başına gidiyor. Milyonlarca vatandaş, oy kullanma fırsatını sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, bazı vatandaşlar seçim öncesinde çeşitli konular hakkında bilgi araştırması yapıyorlar. Peki oy kullanmayana ceza var mı? 2024 YSK oy kullanmama cezası kaç TL?

Oy Kullanma Zorunluluğu ve Cezai İşlem

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne yaklaşırken, vatandaşlar oy kullanma süreci hakkında bilgi edinirken, birçok kişi de oy kullanmama durumunun cezai yaptırımlarını merak ediyor.

Yasal Zorunluluk: Oy Kullanma Görevi

Seçimlerde oy kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğunu belirten 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesi, oy kullanmama durumunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanacağını öngörüyor.

Cezai İşlem: Para Cezası

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu'na göre, seçmen kütüğünde kaydı bulunan ve meşru bir mazereti olmaksızın seçimlere katılmayanların ilçe seçim kurulu başkanı tarafından para cezası ile cezalandırılacağı belirtiliyor.

Cezanın Miktarı

Seçim günü oy kullanmayanlar için ceza miktarı önceden YSK tarafından belirleniyor. Örneğin, 2023 yılındaki Genel Seçimlerde oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlenmişti.

Oy Kullanmama Cezası Ne Kadar, Nasıl Ödenir?

Ancak, 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belirlenecek.

Ceza tebligatı elinize ulaştığında, pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgiler yer alacak. Ödeme işlemleri genellikle Maliye Bakanlığı veya PTT gibi kurumlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA