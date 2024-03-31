Yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 seçmen sayısı kaç, kaç kişi ilk kez oy kullanacak?

2024 Yerel Seçim için saatler kaldı. Milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek ve 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek. Bu seçimlerde de geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi 18 yaşını tamamlamış gençler ilk defa sandık başına giderek oy kullanacak. Peki 31 Mart 2024 Pazar günü kaç milyon genç sandık başına gidecek. İşte Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan rakamlar…