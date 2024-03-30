Türkiye sandık başına gidiyor! 61 milyon seçmen oy verecek! İşte adım adım seçim rehberi

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için pazar günü sandık başına gidecek. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenen seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek.

1 MİLYON YENİ SEÇMEN

34 partinin yarışacağı, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek.