Türkiye sandık başına gidiyor! 61 milyon seçmen oy verecek! İşte adım adım seçim rehberi
Türkiye'de 61 milyonu aşkın seçmen yarın sandık başına gidecek. 1 milyon 32 bin 610 genç bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak. Seçimlere ise 34 siyasi parti katılacak. Peki kimler oy kullanacak? Hangi durumlarda oy geçersiz sayılır? Seçmen kaç oy verecek? İşte tüm detaylar...
Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için pazar günü sandık başına gidecek. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenen seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek.
1 MİLYON YENİ SEÇMEN
34 partinin yarışacağı, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek.
4 OY PUSULASI OLACAK
Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek. Bu pusulalar ve renkleri şöyle:
BEYAZ: Büyükşehir belediye başkanlığı,
TURUNCU: İl genel meclisi üyeleri,
MAVİ: Belediye başkanları,
SARI: Belediye meclisi üyeler
34 SİYASİ PARTİ KATILACAK
Yerel seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de belirlenecek.
SEÇİM GÜNÜ NELER YASAK
Oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak. Bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. Ancak, YSK bu süreyi öne çekebilecek.
İFTAR MOLASI YOK
YSK tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi. YSK Başkanı Ahmet Yener iftar molası ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "1973 ve 2024 yılında seçimler ramazan ayına denk geldi. YSK seçim yasalarını uygulamakla yükümlü bir kurum. Seçimler bittikten sonra oy sayım işlemlerine aralıksız devam edilmesi gerektiği kararını aldı. Ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı sonucu çıkarmamak gerekir. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını giderecektir."
KİMLERE OY VERECEĞİZ?
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLERDE:
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE:
Büyükşehir olmayan illerde, "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy kullanılacak.
10 ADIMDA OY VERME REHBERİ
Yerel seçimde seçmenler adım adım şöyle oy kullanabilecek:
NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENİN
1- Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden öğrenebilirsiniz.
OY VERME SAATLERİNE DİKKAT EDİN
2- Doğu'daki 32 ilde seçim saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bunların dışında kalan illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
TC KİMLİK NUMARALI BELGE ŞART
3- Seçmenlerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması şart.
CEP TELEFONU YASAK
4- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak.
OY PUSULASINA İŞARET KOYMAYIN
5- Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerek. Yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey de konulmayacak.
TÜM PUSULALAR TEK ZARFA
6- Seçmenler, kullandıkları tüm oy pusulalarını tek bir zarfa koyarak sandığa atacak.
OY PUSULASINI KATLARKEN DİKKAT
7- Uzun oy pusulasını, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek için dikkatle katlayın. Yoksa oylarının geçersiz sayılma ihtimali bulunuyor.
İMZA ATMAYI UNUTMAYIN
8- Seçmenlerin, oylarını kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adlarının bulunduğu yerin karşısına mutlaka imza atmaları gerekiyor.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILIYOR
9- Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
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