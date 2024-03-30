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68 ilde kaçak silah operasyonu! 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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68 ilde kaçak silah operasyonu! 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silahın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca 878 şüpheli hakkında da ise işlem yapıldığını bildirdi.

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