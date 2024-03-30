30 Mart 2024, Cumartesi
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Seçim yayın yasakları başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Seçim yayın yasakları başladı

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.

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