CHP'nin anket manipülasyonuna Murat Kurum'dan ders niteliğinde ayar: 31 Mart akşamı sokağa çıkacak halleri kalmayacak | Gerçek sonuçları açıkladı: 1,7 puan öndeyiz...
Türkiye 31 Mart için geri sayıma başlamışken her seçim öncesi olduğu gibi muhalif medyada çeşitli anket sonuçları yayınlanmaya başladı. CHP fondaşı Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın yerel seçimler öncesi ortaya çıkardığı manipülatif anket sonuçlarına Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan ders niteliğinde bir ayar geldi. Kurum CHP’nin kirli algı siyasetine yönelik, “Piyasada yalan yanlış anketler var. İstanbul’da kaybedeceklerini bildikleri için algıyı yönetiyorlar. Onlar hangi manipülasyonu yaparsa yapsın biz kazanacağız” ifadelerini kullandı. Peki, Bardakçı 2018 genel seçimlerinde nasıl bir algıya soyunmuştu işte o video...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ulaşımdan çevre düzenlemesine kadar İstanbul'un kritik sorunlarına çözümler üretmek üzere kolları sıvadı. İBB adayı, vaatleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Her seçim öncesi olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklı yalan haber ve yalan anket sonuçları medyaya servis edilmeye başlandı.
Her seçim öncesi servis edilen anketlerle, biteceği öne sürülen AK Parti iktidarı 22. yılına girerken muhalif medyada yapılan yayınlar bugün sosyal medyada paylaşılmaya başladı.
BAYRAKÇI ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU!
Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın yerel seçimler öncesi ortaya çıkardığı manipülatif anket sonuçları skandal etkisi yarattı.
Yerel seçimler boyunca başa baş gösterdiği sonuçları 7 puanlık skandal bir algıyla yayınladı.
"ANKETLERDE ERDOĞAN'IN KAZANACAĞINI GÖRMÜŞTÜM AMA İLAN ETSEM CAMİA BENİ ÇARMIHA GERERDİ."
Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı 2018 genel seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada, anket sonuçlarında manipülasyon yaptığını kabul ettiği konuşmasını hatırlayalım.
Bayrakçı, o dönem seçimin ikinci tura kalacağını ve İnce'nin kazanacağını söylemişti.
CHP'NİN ANKET MANİPÜLASYONUNA MURAT KURUM'DAN DERS NİTELİĞİNDE AYAR: 31 MART AKŞAMI GÖRECEKLER
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında anketler üzerinden yapılan algı operasyonuna yönelik, "Öndeyiz, kazanıyoruz, geliyoruz... Geride olduklarını, kaybedeceklerini adları gibi biliyorlar. 31 Mart'ta İstanbul'a eser belediyeciliğinin geleceğini biliyorlar.
"TELEVİZYONA, SOKAĞA ÇIKACAK HALLERİ KALMAYACAK"
Nasıl manipülasyon yaparız, nasıl algıyı başka bir yere çekeriz onların çalışmalarını yapıyorlar. Bunlar arka plan çalışmaları, 15-20 gün önce bizi önde gösteren firmalar... O anketçi firmalar 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Artık televizyona, sokağa çıkacak halleri kalmayacak.
"ALGIYLA, ARKA PLAN ÇALIŞMALARIYLA OLMUYOR BU İŞLER"
Biliyorsunuz Mayıs seçimlerinde hepsi Cumhurbaşkanımızı geride gösterdi. Kaybetti, kazanamıyorlar, geliyoruz, öndeyiz... Çıktılar biz Cumhurbaşkanı yardımcısıyız edalarıyla törenlerde hareket ettiler. Algıyla arka plan çalışmalarıyla olmuyor bu işler. Bizim milletimiz ferasetlidir. Milletimiz 22 yıldır olduğu gibi doğru söyleyenle yalan söyleyeni, algı yapanla iş yapanı ayırmıştır. Yine ayıracaktır.
Onlar hangi algı oyunlarını yaparsa yapsın. Hangi siyasesi oyunları kurarsa kursun 31 Mart'ta biz kazanacağız. Biz de anket yaptırıyoruz. Biz de sahadayız. Onlar günde 1 saat sahada, ben günde 4-5 saat uyuyorum. Biz böyle çalıştık. Biz sahanın durumun görüyoruz.
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