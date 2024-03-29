CHP’nin anket manipülasyonuna Murat Kurum’dan ders niteliğinde ayar: 31 Mart akşamı sokağa çıkacak halleri kalmayacak | Gerçek sonuçları açıkladı: 1,7 puan öndeyiz...

"ALGIYLA, ARKA PLAN ÇALIŞMALARIYLA OLMUYOR BU İŞLER"

Biliyorsunuz Mayıs seçimlerinde hepsi Cumhurbaşkanımızı geride gösterdi. Kaybetti, kazanamıyorlar, geliyoruz, öndeyiz... Çıktılar biz Cumhurbaşkanı yardımcısıyız edalarıyla törenlerde hareket ettiler. Algıyla arka plan çalışmalarıyla olmuyor bu işler. Bizim milletimiz ferasetlidir. Milletimiz 22 yıldır olduğu gibi doğru söyleyenle yalan söyleyeni, algı yapanla iş yapanı ayırmıştır. Yine ayıracaktır.

Onlar hangi algı oyunlarını yaparsa yapsın. Hangi siyasesi oyunları kurarsa kursun 31 Mart'ta biz kazanacağız. Biz de anket yaptırıyoruz. Biz de sahadayız. Onlar günde 1 saat sahada, ben günde 4-5 saat uyuyorum. Biz böyle çalıştık. Biz sahanın durumun görüyoruz.