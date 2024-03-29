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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov yakalandı

GÜNDEM Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle "yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

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