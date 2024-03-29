Şehit ailelerinden CHP Lideri Özgür Özel’e tepki: Onların kıymetlileri LGBT’liler











'DARBECİLİK RUHLARINDA VAR'

15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in, Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit, "CHP zihniyetinden beklenecek bir açıklama. Bunların tıyneti bu zaten. 15 Temmuz'da milli iradenin darbecilere karşı zaferini içlerine sindiremediler. Darbecilik ruhlarında var. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp kaçan Kılıçdaroğlu'nun selefinden de başka bir açıklama beklenmezdi. Biz şehit aileleri olarak bunlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü biz onlar için bir şey ifade etmiyoruz. Onların kıymetlileri LGBT'liler" dedi.