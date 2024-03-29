CHP’li İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok ben kazanırım



İkinci anlatıcı daha temkinli yaklaşıyor ve İmamoğlu'nun sözlerini, "Evet bu anlamı çıkartan çok sayıda insan vardı" diyerek anlatıyordu. Ona bu görüşlerini, "Zeynel Emre'nin düzenlediği toplantıda da söyledin mi?" diye de sordum. "Evet..." diye başladı ve devam etti:

"Bana göre İmamoğlu, 'Ben bu seçimi aldım' havasında cümleler kurdu. Biz de bu konuşmayla, 'Size çok ihtiyacım yok' kanaatine vardık. Bu sadece benim kanaatim değil, birçok Alevi dedesinin görüşme sonrası yaptığımız toplantıda ortaya çıkan değerlendirmelerdi. Az çok politik konuşma içeriğini bilen bir insan, Ekrem Bey'in söyleminden bu sonucu çıkartır açıkçası. Zaten daha sonra bu konuşma dalga dalga cemevlerine yayıldı ve her yerde konuşuldu."