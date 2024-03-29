Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan net mesaj: Sorunlara anlık değil sürdürülebilir çözümler üreteceğiz
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “‘Ben bıkmadan, usanmadan, sokak sokak, meydan meydan projelerimi anlatmaya, heyecanımı tüm İzmir’le paylaşmaya devam edeceğim” dedi. Ayrıca Bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmediğini vurgulayan Dağ, "Bundan sonra da ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimse bizim nezdimizde ayrımcılığa maruz kalmamıştır, kalmayacaktır. Kimse bildiği işin dışında başka bir iş yapmak zorunda kalmayacaktır. Belediye başkanına ne için oy verilir? 'Eser üretsin, hizmet getirsin, yatırım yapsın, sorunları çözsün.' Evet; bizim tek gündemimiz İzmir, mesaimizin tamamı bin 294 mahallemiz her sokağında, hanesinde geçecek. Sorunlara anlık değil sürdürülebilir çözümler üreteceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi.
Dağ'ın son durağı ise Selçuk'ta düzenlenen miting oldu.
Dağ'a binlerce hemşehrisinin yanı sıra, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Dahi Zeynel Bakıcı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ve MHP Selçuk İlçe Başkanı Nuri Yılmaz da eşlik etti.
"İZMİR KARARINI VERMİŞTİR"
Hamza Dağ, 2 ayı aşkın süredir İzmir'in her yerinde hemşeriyle kucaklaştığını belirterek şunları söyledi: "Ben, İzmir'imizde artık şunu net bir şekilde görüyorum. 31 Mart için İzmir kararını vermiştir. Bugün de görüyorum ki Selçuk kararını vermiş. Hemşehrim İzmir'in, Selçuk'un her sokağına hizmet istiyor, proje istiyor. İnşallah biz bu hizmetleri de projeleri de şehrimize kazandıracağız"
"TEK GÜNDEMİMİZ İZMİR"
Bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmediğini vurgulayan Dağ şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra da ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimse bizim nezdimizde ayrımcılığa maruz kalmamıştır, kalmayacaktır. Kimse bildiği işin dışında başka bir iş yapmak zorunda kalmayacaktır. Belediye başkanına ne için oy verilir? 'Eser üretsin, hizmet getirsin, yatırım yapsın, sorunları çözsün.' Evet; bizim tek gündemimiz İzmir, mesaimizin tamamı bin 294 mahallemiz her sokağında, hanesinde geçecek. İzmir'de istişareyi, ortak aklı merkeze alacağız. İzmir'de tüm projelerimi beraber hazırladık, beraber hayata geçireceğiz. Sorunlara anlık değil sürdürülebilir çözümler üreteceğiz"
"BIKMADAN, USANMADAN HEYECANIMI TÜM İZMİR'LE PAYLAŞACAĞIM"
Seçim çalışması süresince 4 önemli lansman yaptığını vurgulayan, Selçuk için yapacaklarına da değindi. Hamza Dağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Gelin projelerle tartışalım' dedik. Onlar anlamıyorlar, başka işlerle uğraşıyorlar. Ancak ben bıkmadan, usanmadan, sokak sokak, meydan meydan projelerim anlatmaya, heyecanımı tüm İzmir'le paylaşmaya devam edeceğim. İzmir'in, Selçuk'un tarihi dokusunu, kültürel mirasını, asırlara sari olan medeniyet birikimini koruyacağız. Selçuk tarımıyla, turizmiyle bereketli ilçelerimizdendir. Bizler de oluşturacağımız eser ve hizmet ekosistemiyle destek olarak parlayan bir yıldız olmasını sağlayacağız."
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