Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’dan net mesaj: Sorunlara anlık değil sürdürülebilir çözümler üreteceğiz

"TEK GÜNDEMİMİZ İZMİR"

Bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmediğini vurgulayan Dağ şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra da ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimse bizim nezdimizde ayrımcılığa maruz kalmamıştır, kalmayacaktır. Kimse bildiği işin dışında başka bir iş yapmak zorunda kalmayacaktır. Belediye başkanına ne için oy verilir? 'Eser üretsin, hizmet getirsin, yatırım yapsın, sorunları çözsün.' Evet; bizim tek gündemimiz İzmir, mesaimizin tamamı bin 294 mahallemiz her sokağında, hanesinde geçecek. İzmir'de istişareyi, ortak aklı merkeze alacağız. İzmir'de tüm projelerimi beraber hazırladık, beraber hayata geçireceğiz. Sorunlara anlık değil sürdürülebilir çözümler üreteceğiz"