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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ "İzmir'in hizmete ihtiyacı var" dedi ve ekledi: Suya yüzde 50 indirim...

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Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ İzmir’in hizmete ihtiyacı var dedi ve ekledi: Suya yüzde 50 indirim...

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire Salı Pazarı esnafını ziyaret etti. Dağ, 1 Nisan itibariyle göreve gelmesi durumunda su fiyatlarında yüzde 50 indirime gideceğini söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var. Bu sebeple ayrı gayrı olmasın, birlikte olalım. Birlikte başaracağız" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye'nin en büyük açık hava pazarlarından biri olan Tire Salı Pazarı esnafını ziyaret etti.

SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM!

Dağ'a, MHP Tire Belediye Başkan adayı Arif Demirkan, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru da eşlik etti. Vatandaş su faturalarının yüksek gelmesinden yana Hamza Dağ'a şikayette bulundu. Dağ, 1 Nisan itibariyle göreve gelmesi durumunda su fiyatlarında yüzde 50 indirime gideceğini söyledi."

"ÇOK GÜZEL NETİCE ALACAĞIZ"

Hamza Dağ, "Tire'yi çok seviyoruz, ben 4 dönem buranın milletvekilliğini yaptım. İnşallah burada ortaya çıkacak tercihle çok güzel bir netice alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Dağ, seçildiklerinde Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını sahada 60 gündür anlattığını vurgulayarak, "Projelerimizi konuşuyoruz. İlçe belediye başkan adaylarımız da aynı şekilde projeleriyle konuşuyorlar. Her ilçede birbirinden değerli belediye başkan adaylarımız var. Bizim adaylarımızın çok baskın çıkacağını düşünüyorum. İnşallah 30 ilçenin tamamında ve büyükşehir de İzmirli hemşehrilerimizin bu sefer daha çok hizmet edecek olandan yöne bir tercihte bulunacağını düşünüyorum. Çünkü İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var. Bu sebeple ayrı gayrı olmasın, birlikte olalım. Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

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