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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ dünya ikincisi özel sporcularla buluştu: Kendi evlatlarımız gibi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ dünya ikincisi özel sporcularla buluştu: Kendi evlatlarımız gibi...

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Antalya'da 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda dünya ikincisi olan Down Futsal Milli Takımı oyuncu ve antrenörleriyle bir araya geldi

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