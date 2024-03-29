29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'dan Sultanbeyli'de önemli açıklamalar

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'dan Sultanbeyli'de önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
ABONE OL
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum’dan Sultanbeyli’de önemli açıklamalar

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Sultanbeyli'de düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İmamoğlu'nu yaptığı israf nedeniyle eleştirirken "Son 5 yılda İstanbul liyakatsızlığa kurban edildi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA