İYİ Parti'den CHP'ye çok sert DEM tepkisi: Esenyurt DEM'in "kurtarılmış bölgesi" olacak

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE SERT ELEŞTİRİ: ESENYURTLULAR DİRENÇLİ DURMAZSA İLK KURTARILMIŞ BÖLGE OLACAK

İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, Kent Uzlaşısı adı altındaki ittifakın oluşturduğu tehlikeye geçmişten bir örnek vererek dikkat çekti. Koca, vatandaşları uyardı, CHP'yi de sert sözlerle eleştirdi.

Koca şu ifadeleri kullandı:

2009 Yerel seçimleri öncesi İstanbulda yeni Belediyeler oluşturuldu.

Sadece Eminönü Belediyesi kapatıldı. Fatih belediyesine dahil edildi.

Eğer Eminönü belediyesi kapatılmasaydı, DTP seçimi kazanacaktı.

(DTP genel başkanı Nurettin Demirtaş Şuan PKK Eğitim Konsey Başkanı)

Çünkü Eminönü ilçesinde nüfus kalmamış İstanbul'un ortalama mahalle nüfusu kadar bir nüfusu barındırıyordu. ( 32.000 civarı)

Bugün ise etnik bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM partiye "Kent Uzlaşısı" adı altında Esenyurt ilçesi tahsis ediliyor.

Eğer Esenyurtlular direnç göstermezse İstanbulda ilk defa KURTARILMIŞ bölgeleri olacak(!)

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