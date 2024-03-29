İYİ Parti'den CHP'ye çok sert DEM tepkisi: Esenyurt DEM'in "kurtarılmış bölgesi" olacak
İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, CHP'yle DEM Parti arasında yapılan "Kent Uzlaşısı" adı altındaki birlikteliğe çok sert tepki gösterdi. Vatandaşlara çağrı yapan İYİ Partili isim, "Etnik bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM partiye 'Kent Uzlaşısı' adı altında Esenyurt ilçesi tahsis ediliyor. Eğer Esenyurtlular direnç göstermezse İstanbulda ilk defa KURTARILMIŞ bölgeleri olacak. Vicdanı olan desteklesin!" dedi.
CHP ile DEM Parti arasında 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifaka gidildi. İstanbul'da DEM'li 31 Meclis Üyesi CHP listelerinden aday gösterildi. DEM Parti'nin, CHP listelerinden giren Mclis üyeleri ile İBB'de grup kurma ihtimali hayli yüksek görünüyor. DEM Parti'yi Esenyurt'ta ise CHP listelerinden sadece Meclis üyesi göstermek yetmedi. CHP'li Başkan adayı Ahmet Özer'i de DEM Parti belirledi. PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven Ahmet Özer, DEM'in talebiyle CHP'nin Esenyurt'taki adayı oldu. İYİ Parti'den CHP'nin Esenyurt'taki kirli işbirliğine çok sert bir tepki geldi.
CHP-DEM İTTİFAKI'NA 'KENT UZLAŞISI' KILIFI
CHP ve DEM Parti 'Kent Uzlaşısı' adı altında Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un 20 ilçesinde ittifak kurdu. DEM Parti, aday göstermeyerek CHP'yi desteklemek karşılığında 31 Meclis üyesini anamuhalefet partisinin listelerine yazdı. DEM Parti, CHP ile yaptığı 'Kent Uzlaşısı' ittifakı ile İBB'de grup kurmayı neredeyse garantiledi.
ESENYURT'TA 10 MECLİS ÜYESİ KESMEDİ, BAŞKAN ADAYINI DA CHP'NİN DEM PARTİ BELİRLEDİ
Esenyurt'ta DEM Parti'nin desteğini almadan kazanma şansı olmadığını düşünen CHP, pazarlıkta her şeyi kabul etti. DEM Partili 10 isim CHP listesine yazılırken, PKK'nın siyasi uzantısını bu anlaşma kesmedi. CHP'nin adayını da belirlemek isteyen DEM Parti amacına ulaştı. Daha önce terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan'ı öven Ahmet Özer, DEM Parti'nin talebiyle CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı oldu.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE SERT ELEŞTİRİ: ESENYURTLULAR DİRENÇLİ DURMAZSA İLK KURTARILMIŞ BÖLGE OLACAK
İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, Kent Uzlaşısı adı altındaki ittifakın oluşturduğu tehlikeye geçmişten bir örnek vererek dikkat çekti. Koca, vatandaşları uyardı, CHP'yi de sert sözlerle eleştirdi.
Koca şu ifadeleri kullandı:
2009 Yerel seçimleri öncesi İstanbulda yeni Belediyeler oluşturuldu.
Sadece Eminönü Belediyesi kapatıldı. Fatih belediyesine dahil edildi.
Eğer Eminönü belediyesi kapatılmasaydı, DTP seçimi kazanacaktı.
(DTP genel başkanı Nurettin Demirtaş Şuan PKK Eğitim Konsey Başkanı)
Çünkü Eminönü ilçesinde nüfus kalmamış İstanbul'un ortalama mahalle nüfusu kadar bir nüfusu barındırıyordu. ( 32.000 civarı)
Bugün ise etnik bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM partiye "Kent Uzlaşısı" adı altında Esenyurt ilçesi tahsis ediliyor.
Eğer Esenyurtlular direnç göstermezse İstanbulda ilk defa KURTARILMIŞ bölgeleri olacak(!)
Vicdanı olan desteklesin!
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