Başkan Erdoğan Sultanbeyli ve Sancaktepe’de! Yerel seçimler öncesi son durak yeniden İstanbul...

LAZIM OLDUĞUNDA YA TATİLDE YA DA BÜYÜKELÇİLERLE BALIKTA

İstanbul'da yerel yönetim hamlesi son 5 yıldır durdu, ibre tersine döndü. İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için devraldıkları yatırımları bile sürdüremediler. Şu anda İstanbul'u yöneten belediye başkanının Sultanbeyli'ye en ufak yatırımı oldu mu? 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun. İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduğunda, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta. Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul yönetimi yarı zamanlı mesai ile olacak iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez... Ya İstanbul'a aşka bağlısınız, ya da gönlünüzde başka hesaplar var. İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız el vermez. Yaşananlara seyirci kalamayız. Bunun için yeniden İstanbul diyoruz.

650 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ 5 YILDA YAPACAĞIZ

Bu şehrin beklentisi ve ihtiyacı çoktur ama bazı hayati öncelikleri vardır. Birinci öncelik depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda en ufak çaba, icraat gördünüz mü? Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar, avro oldu. Bunlar nereye götürülüyor? Vakit DEM ile pazarlıkta. Bu DEM bizim Rize'nin çay demi değil ha. Sanki İstanbul böyle bir tehdit ile karşı karşıya değilmiş gibi hareket etmekle tehlike ortadan kalkmıyor. Bilim insanları her gün İstanbul'u depreme hazırlayın diye ikaz ediyor. Biz Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir adayı olarak belirledik. Bu kardeşiniz yaklaşık 5 yıl İstanbul'a belediye başkanı olarak hizmet edecek. Beni sonra başbakanlığa sonra cumhurbaşkanlığına gönderdiniz. Dediniz ki, İstanbul emin ellere teslim. Bunu yaptık. Şimdi de emin eller Allah'ın izni ile Murat Kurum kardeşimle ve ilçe belediyeleri ile gerçekleşecek. 5 yılda İstanbul'da depreme dayanıksız yapıların hepsini dönüştüreceğiz. 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda tamamlayacağız.