Başkan Erdoğan Sultanbeyli ve Sancaktepe'de! Yerel seçimler öncesi son durak yeniden İstanbul...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Sultanbeyli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarı zamanlı belediye başkanlığı yaptığının altını çizerken "Ya tatilde ya büyükelçiyle balıkta" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca İstanbul'un atlama taşı olmadığını vurguladı. Erdoğan ayrıca İstanbul'un depreme acil olarak hazırlanması gerektiğini vurgularken "Emin el olan Kurum ile gerçekleştireceğiz" dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Sultanbeyli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bu miting sonrası Sancaktepe'ye geçerek vatandaşlarla buluşacak.
ÜLKEMİZİ YENİ BİR DÖNEME HAZIRLIYORUZ
Gazze'de yapılan katliama en üst perdeden itiraz ettiğimiz, her türlü yardımı yaptığımız için mimlendik. Önce Allah'ın yardımı sonra da Sultanbeyli'den, milletimizden aldığımız güçle hepsinin üstesinden geldik. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile yeni bir döneme hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde yapacağımız tarihi atılımlarla şehirlerimizin de yüzyılı olacaktır. Pazar günü sandıkları patlatacak mıyız? Ben Sultanbeyli'den gümbür gümbür bir sesin geleceğine inanıyorum.
LAZIM OLDUĞUNDA YA TATİLDE YA DA BÜYÜKELÇİLERLE BALIKTA
İstanbul'da yerel yönetim hamlesi son 5 yıldır durdu, ibre tersine döndü. İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için devraldıkları yatırımları bile sürdüremediler. Şu anda İstanbul'u yöneten belediye başkanının Sultanbeyli'ye en ufak yatırımı oldu mu? 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun. İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduğunda, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta. Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul yönetimi yarı zamanlı mesai ile olacak iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez... Ya İstanbul'a aşka bağlısınız, ya da gönlünüzde başka hesaplar var. İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız el vermez. Yaşananlara seyirci kalamayız. Bunun için yeniden İstanbul diyoruz.
650 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ 5 YILDA YAPACAĞIZ
Bu şehrin beklentisi ve ihtiyacı çoktur ama bazı hayati öncelikleri vardır. Birinci öncelik depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda en ufak çaba, icraat gördünüz mü? Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar, avro oldu. Bunlar nereye götürülüyor? Vakit DEM ile pazarlıkta. Bu DEM bizim Rize'nin çay demi değil ha. Sanki İstanbul böyle bir tehdit ile karşı karşıya değilmiş gibi hareket etmekle tehlike ortadan kalkmıyor. Bilim insanları her gün İstanbul'u depreme hazırlayın diye ikaz ediyor. Biz Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir adayı olarak belirledik. Bu kardeşiniz yaklaşık 5 yıl İstanbul'a belediye başkanı olarak hizmet edecek. Beni sonra başbakanlığa sonra cumhurbaşkanlığına gönderdiniz. Dediniz ki, İstanbul emin ellere teslim. Bunu yaptık. Şimdi de emin eller Allah'ın izni ile Murat Kurum kardeşimle ve ilçe belediyeleri ile gerçekleşecek. 5 yılda İstanbul'da depreme dayanıksız yapıların hepsini dönüştüreceğiz. 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda tamamlayacağız.
İSTANBUL TAM BİR ÇİLE ŞEHRİ HALİNE GELDİ
İstanbul'un ikinci gündemi trafiktir. Doğru dürüst otobüs geliyor mu şuraya? Otobüsler yanıyor. Ulaşım ne yazık ki yapılmıyor. Bunlara karşı inşallah otobüslerimiz, metrobüsler olarak otobüsler olarak Sultanbeyli yeni bir döneme geçecek. Mevcut yönetim metro hatlarını bile yapamadığı için şehir adeta kilitlendi. Bu öyle bir belediye başkanı ki, Sancaktepe'de metro açılışı yaptık, orayı toprakla doldurdu. Sen nasıl bunu doldurursun? Bir de akıllı belediyecilik diyor. Nasıl bir tam ileri. İstanbul tam bir çile şehri haline geldi.
ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR
Buraya gelirken emniyete sorun dedim. Alanda ne kadar katılım var? Aldığım rakam 40 bin. Maşallah. Böyle bir cuma gününde 40 bin kardeşimle Sultanbeyli'de buluşmak bizim için bir vefadır.
"HER TÜRLÜ PAZARLIK BU ŞEHRİ KİRLETİR"
Her türlü kirli pazarlık bu şehri kirletir. İstanbul'u kirli pazarlıklardan uzak tutmak gerekir. İstanbul'u üzmemek gerekir. İstanbul'u işporta pazarına düşürmek bu şehre ihanettir. İstanbul'a bu kötülüğü yapmamak gerekir. Siz hepsin ve daha fazlasını zaten biliyorsunuz.
Şehir bu cendereden çıkarmaya talibiz. Artık belediyecilik sosyal medyada değil, sahada yapılacak.
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