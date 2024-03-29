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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz.Ali Camisi'nde kıldı

Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz.Ali Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar Kısıklı'da bulunan Hz. Ali Camisi'nden kıldı. Erdoğan namaz sonrası Sultanbeyli ve Sancaktepe'de vatandaşlara seslenecek.

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