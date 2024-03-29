Ekrem İmamoğlu meydan okudu: Alevilerin oyuna ihtiyacım yok

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarıyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Övür, İmamoğlu'nun Alevilerden oy istemeye gittiğini ve orada yaşanan gelişmeleri aktardı.

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