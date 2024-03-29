CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun babasının kiraladığı tarihi bina rant kapısı oldu! 350 yıllık kültür mirasını alkollü restorana çevirdiler

Toplamda 290 metrekarelik tek katlı binayı sadece 250 TL gibi sembolik bir rakamla kiralayan Hasan İmamoğlu, 2022 yılının Mayıs ayında kiracısı olduğu Vakıf Binasını, kendi hafriyat işlerini yaptırdığı Tarhanlar Hafriyat şirketine kiraya verdi.