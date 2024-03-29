29 Mart 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan Sultanbeyli ve Sancaktepe'de! Yerel seçimler öncesi son durak yeniden İstanbul...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Sultanbeyli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarı zamanlı belediye başkanlığı yaptığının altını çizerken "Ya tatilde ya büyükelçiyle balıkta" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca İstanbul'un atlama taşı olmadığını vurguladı. Erdoğan ayrıca İstanbul'un depreme acil olarak hazırlanması gerektiğini vurgularken "Emin el olan Kurum ile gerçekleştireceğiz" dedi. İşte detaylar...