Ankara’yı yavaş yavaş batırdı! İflas eden belediyenin gerçekleri Sayıştay raporunda...

YAVAŞ ŞİRKETLERİ YÜKLÜ MİKTARDA BORCA SOKTU

Yavaş'ın sonra söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için tek bir adım atmaması tepkilere neden oldu. Sayıştay'ın hazırladığı denetleme raporlarında da ABB'ye ait şirketlerin yüklü miktarda SGK ve vergi borcuna sokulduğu yansıdı.

ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken bu personelinin hakları bile ödemedi. ABB'ye ait ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı. EYT'den emekli olan 500 personel o dönem devlet tarafından bağlanan emekli maaşlarını, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bile alırken Yavaş hala haklarını vermedi. Emeklilik hakkı kazanan personeller önce konuyu CİMER'e taşıdı ardından da Yavaş'ı mahkemeye vererek haklarını almak için hukuki süreç başlattı.