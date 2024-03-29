Ankara'yı yavaş yavaş batırdı! İflas eden belediyenin gerçekleri Sayıştay raporunda...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu beş belediyenin CHP'ye ait olduğunu açıklamasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte listenin başında bulunduğunu belirttı. Bunun üzerine ABB’nin borç durumunu doğrulayan Sayıştay Raporları da ortaya çıktı. Rapora göre Mansur Yavaş'ın SGK ve vergi borçlarını dahi ödeyemediği görüldü. İşte detaylar...
31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşa birçok vaatte bulunan ve özellikle EYT ile ilgili sorunları çözeceğini söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, ABB iştiraki olan şirketlerde çalışan personelin hak edişlerini ayırmadığı, ihbar tazminatlarına göz diktiği, SGK ve vergi borçlarını bile ödemediği ortaya çıktı.
SGK'YE BORÇLU ŞİRKETLER CHP BELEDİYELERİ
Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu beş belediyenin CHP'ye ait olduğunu açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte listenin başında bulunduğunu belirten Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuş" demişti. ABB'nin borç durumunu doğrulayan Sayıştay Raporları da ortaya çıktı.
YAVAŞ ŞİRKETLERİ YÜKLÜ MİKTARDA BORCA SOKTU
Yavaş'ın sonra söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için tek bir adım atmaması tepkilere neden oldu. Sayıştay'ın hazırladığı denetleme raporlarında da ABB'ye ait şirketlerin yüklü miktarda SGK ve vergi borcuna sokulduğu yansıdı.
ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken bu personelinin hakları bile ödemedi. ABB'ye ait ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı. EYT'den emekli olan 500 personel o dönem devlet tarafından bağlanan emekli maaşlarını, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bile alırken Yavaş hala haklarını vermedi. Emeklilik hakkı kazanan personeller önce konuyu CİMER'e taşıdı ardından da Yavaş'ı mahkemeye vererek haklarını almak için hukuki süreç başlattı.
SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALAN İFADELER
Sayıştay raporlarında BEL-PA'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı vurgulanırken şirketin de yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu belirtiliyor. Buna rağmen Sayın Yavaş bu borçların ödemesini geciktirdiği için şirketin yüksek miktarda gecikme bedeli, faiz, gecikme zammı gibi ilave maliyetler ödediğine de değiniliyor. Ayrıca BUGSAŞ'ta da kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülüyor. PORTAŞ'ın mali kayıtlarının incelendiği Sayıştay raporlarında, şirketin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği de yer alıyor. Bununla beraber EYT üzerinden algı oluşturan Yavaş'ın bu şirkette çalışan personellerin de kıdem tazminatı karşılıklarını ayırmadığı görülüyor.
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