Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok Mansur Yavaş'ın Londra'daki PKK bağlantılarını gösterdi
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı TV programında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra'da PKK destekçisi isimlerle gerçekleştirdiği görüşme trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altınok, ayrıca Yavaş'ın belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına dikkat çekti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, akşam saatlerinde katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu. Altınok, seçimlere son 3 gün kaldığını ve milletin önemli bir karar vereceğini söyledi.
YAVAŞ'IN MAL VARLIĞININ KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?
Altınok, hakkındaki mal varlığı iddialarına da açıklık getirerek, Mansur Yavaş'a ilişkin, "Mansur Yavaş'ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur. Belediye başkanı olduktan sonra almıştır. Belediye Başkanı 25 yıl görev yapsa aldığı maaşların tamamını biriktirse 25 milyona ev alıp oturamaz. Belediye başkanı maaşı ile 20 yıl görev yaptım, 1 metrekare arsa da almadım, bir tane daire de almadım, bir tane arabada da almadım. Tevazu bir yaşamım var, bunu herkes bilir.
Cumartesi-Pazar, gece-gündüz çalışırım. Bu mal varlığının kaynağı nereden geliyor? Maaş ile olmayacağına göre, bunları belediye başkanı olduktan sonra alıyor. Benim mal varlığım belediye başkanı olduktan sonra azalmış, ben bunları açıkladım. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalan bir adamı Türkiye'de ve dünyada takdir etmek lazım." diye konuştu.
PKK DESTEKÇİLERİ İLE KOLKOLA
Öte yandan Altınok, Yavaş'ın Londra'dan da ev aldığını ve işsiz kızına da dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Londra'da iş kurduğunu da söyleyerek, bunların dışındaki görüşme trafiğinden de bahsetti ve Yavaş'ın fotoğraflarını gösterdi:
"Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında Jeremy Corbyn ile görüştü, yani PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır Corbyn.
Yine Londra Belediye Meclis üyesi, Kürdistan için Adalet Kampanyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Öcalan için özgürlük resepsiyonu düzenleyen isim Unmesh Desei, Selahattin Demirtaş davasını izlemeye Türkiye'ye gelen ve özgürlük isteyen Türk ve Türkiye düşmanıdır. Bunlar fotomontaj değil, Sayın Yavaş'ın Londra'da kimlerle temasta olduğunu görünüz.
PKK destekçileri YPG teröristlerini bunlar ziyaret ediyorlar. Şeffaflık ödülünde ise yine 2 tane PKK'lı belediye başkanı ile beraber 9 tane belediyeye şeffaflık ödülü veriyorlar, daha yeni seçilmişti. Türk ve Türkiye düşmanları PKK'nın dostları ile 2 tane önemli adamla burada sohbetini görüyorsunuz. Bu hangi ülkücülük, hangi milliyetçiliktir?"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?
- Sosyal Yardım Alanlara Ek Destek! Bankadan başvurulacak
- MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...
- Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!
- Kadir İnanır son dakika! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu