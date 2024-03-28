Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok Mansur Yavaş’ın Londra’daki PKK bağlantılarını gösterdi

PKK DESTEKÇİLERİ İLE KOLKOLA

Öte yandan Altınok, Yavaş'ın Londra'dan da ev aldığını ve işsiz kızına da dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Londra'da iş kurduğunu da söyleyerek, bunların dışındaki görüşme trafiğinden de bahsetti ve Yavaş'ın fotoğraflarını gösterdi:

"Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında Jeremy Corbyn ile görüştü, yani PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır Corbyn.