AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan 31 Mart açıklaması: Sonuçları çok hızlı alacağız

Seçimlere son 2 gün kaldı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek belediye başkanı ve muhtarını seçecek. Geri sayım devam ederken, seçim hazırlıklarını tamamlayan AK Parti'de Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız." dedi.

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