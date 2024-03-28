Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a: CHP'nin ev kölesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da katıldığı iftar programında açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, "Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" dedi.
CHP ile İYİ Parti arasında 14/28 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan savaş giderek kızışıyor. MAnsur Yavaş'ın İYİ PArti'nin iç işlerine karıştığını itiraf etmesinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrı her geçen gün sertleşiyor.
SERT ELEŞTİRİLERİNİ SIRALADI
Daha Mansur Yavaşı'u korkaklıkla suçlayan Meral Akşener bu sefer daha ağır eleştirilerden bulundu. "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" diyen Akşener katıldığı bir iftar programında, "Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" ifadelerini kullandı.
İşte İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Biz her dönemde zorbalığa karşı duranlar olduk. Milletimizin istikbaline kastedenler mücadele etmek için her türlü fedakarlığı yapanlar olduk. Muhittin Böcek'in ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu.
"PAZARLIKLARIN EN ÇİRKİNİ ANKARA'DA OLDU"
Seçimlere hür girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Pazarlıkların en çirkini burada Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti.
CHP'NİN EV KÖLESİ
Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur."
İMAMOĞLU'NA BOMBARDIMAN... "HAİNLİK ETTİ"
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'hain' olduğunu söyleyen Akşener, "İmamoğlu'nun hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" dedi.
Ülkücü şarkıcı Ozan Arif'in dizeleriyle İmamoğlu'na göndermede bulunan Akşener, "'Ne insanlar tanıdım, hep hikaye çıktı. Kime dedi ağır bir şey, tarttım baktım, gram çıktı'. Yanına koştuğumuz dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu. Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" diye konuştu.
"VICIK ÖZGÜR ÖZEL BANA ABLA MABLA DEMESİN"
Özgür Özel'i 'vıcık' olarak tanımlayan Akşener, "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar. Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" ifadelerini kullandı.
"SARAÇHANE MEDYASINA KARŞIYIM, CHP'NİN OPERASYONLARINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"
"Saraçhane medyasına karşıyız" diyerek Ekremci medyayı yerden yere vuran Akşener, "CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini de elbette eleştireceğiz. Nasıl ki AK Parti'nin siyasi dümenlerine karşı yılmadan mücadele ediyorsak, CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da yılmadan mücadele edeceğiz" dedi.
KARALAR'A 'TAŞ MEDRESE' TEPKİSİ
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, geçtiğimiz günlerde ülkücü camiayı hedef alarak "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" demiş sonrasında da "Yayını kesin, bunu yayınlamayın" diyerek çark etmişti.
Karaların'ın skandal sözlerini değerlendiren Akşener, "Taş medreseliler; ranza telleriyle işlence edilirken 'Kanım aksa da zafer İslam'ın diyenlerdir. Taş medreseliler bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Onlara kimsenin saygısızlık etmesine izin vermeyeceğiz.
" dedi.
Akşener CHP'yi hedef alan sözlerinin devamında şöyle konuştu;
Kula kulluk eden korkakların da, teröriste kılavuzluk eden şuursuzların da ihale ihale büyüyen küçük adamların da milliyetçiliği sırtını dayayıp (Mansur Yavaş) Ankaralı kardeşlerimizi kandırmasına razı gelmeyeceğiz.
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