Meral Akşener’den Mansur Yavaş’a: CHP’nin ev kölesi

İMAMOĞLU'NA BOMBARDIMAN... "HAİNLİK ETTİ"



Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'hain' olduğunu söyleyen Akşener, "İmamoğlu'nun hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" dedi.

Ülkücü şarkıcı Ozan Arif'in dizeleriyle İmamoğlu'na göndermede bulunan Akşener, "'Ne insanlar tanıdım, hep hikaye çıktı. Kime dedi ağır bir şey, tarttım baktım, gram çıktı'. Yanına koştuğumuz dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu. Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" diye konuştu.