Adalet Bakanı Tunç: Maalesef dünya böyle, adaletsiz bir dünya

"YOK EDİLMEYE ÇALIŞILAN BİR FİLİSTİN SÖZ KONUSU"

Konuşmasında Filistin'deki katliama dikkat çeken Bakan Tunç, "Bir asırdan bu yana devam eden bir işgal söz konusu. Filistin toprakları, İsrail tarafından sürekli işgal edile edile oradaki Filistinli kardeşlerimiz küçücük topraklarda, açık hava hapishanesine mahkum edilmiş durumdalar. Yerlerinden, yurtlarından edildiler, toprakları ellerinden alındı. Vatanları ellerinden alınmak isteniyor. Evleri yerleşimci adı altında maalesef işgal edildi. Bütün dünyanın gözü önünde yok edilmeye çalışılan bir millet söz konusu bir Filistin söz konusu. 7 Ekim'den bu yana da o kanlı olaylar karşısında maalesef dünyanın sessizliğini hep beraber görüyoruz. 7 Ekim'den itibaren orada 32 binden fazla Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ve hastaneler bombalanıyor, bebekler ölüme terk ediliyor. Elektrikler kesiliyor ve o can çekişen bebekleri maalesef dünya seyrediyor. Pazar yerleri bombalanıyor. Okullar bombalanıyor. Ve şehirler yerle bir ediliyor. Camiler, ibadethaneler bombalanıyor ve bütün dünyanın gözü önünde bu gerçekleşirken maalesef küresel güçler uçak gemileri göndererek o Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri koşarak o katliamın baş sorumlusu olan soykırım suçunun suçlusu olan o devlet yetkililerini de kucaklayarak kolay gelsin diyebiliyorlar. Ve o katliama ortak olabiliyorlar. Maalesef dünya böyle, adaletsiz bir dünya. Dünya beşten büyüktür derken Sayın Cumhurbaşkanımız hep bugünlere işaret ediyordu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından makale yarışmasında dereceye giren öğrenciler açıklandı. Beyaz kategoride Okan Yarat birinci, Recep Sütçü ikinci, Muhammet Aşantuğrul üçüncü oldu. Kırmızı kategoride ise Hasibe Sulak birinci, Alp Kaan Ertan ikinci, Osman Ahmet Kömürcü ise üçüncü oldu.