Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: İddiasını ispat edemedi istifa etmeli! | Mal varlığı ayarı: Londra’daki şirketi hangi ortaklarla kurdunuz?

"ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

Altınok, söz konusu dairelere ilişkin bazı belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Turgut Altınok diye var mıydı bir belge? Gördünüz mü? Mal varlığını ben veriyorum. Turgut Altınok adına yine söylüyorum. Muhatap kim? Turgut Altınok. Belediye başkanı kim? Turgut Altınok. Dolayısıyla Turgut Altınok adına varsa dedim tapu bulun, getirin Antalya'dan 600 daire istifa etmeyen namert ve şerefsizdir. Ama bunu iddia edenler de 'istifa etmezse onlar da namert ve şerefsizdir.' dedim. Yine sözümdeyim. Hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem attıkları çamurların, yalanların içinde boğuluyorlar. Turgut Altınok adına bir tapu yok Antalya'da. Onların istifa etmesi lazım, özür dilemesi lazım. Zerre gazeteciyse, zerre televizyoncuysa, zerre ahlakları, edepleri varsa 'yalan söyledik, sana çamur attık, iftira attık, seçim arası' diyerek 'özür diliyoruz' demeleri lazım."