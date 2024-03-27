Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan CHP’nin ’Yavaş’ına sert tepki: 31 Mart’ta onu Londra’ya göndereceğiz!

"ANKARA'NIN ALTIN ÇAĞINI BAŞLATACAĞIZ"

Cumhur ittifakının Ankara'da yüksek bir oy oranına sahip olduğunu hatırlatan Altınok şunları söyledi:

"Bizim oyumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyundan çok fazla. Son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy 30.59. Üstelik dört tane de parti var bunların arasında. İttifak yapanlardan yüzde üç düşsek ne kalıyor geriye? 27,5 oy kalıyor. Ama biz ne yapacağız? 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy veren kardeşlerimizin önce oylarını tekrar alacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10.37 oyu var. AK Parti olarak 32.55 oyumuz var. Ve Büyük Birlik Partisi'nin 60 bin aldığı oy var. Dolayısıyla oyumuz nedir? Yüzde 45. Doğru mu? Önce bu oyları alacağız. Sonra da hepinizin emeklerini inşallah zayi etmeyeceğiz. Vereceğiniz oy, alacağınız oy vebalimiz olacak. Dolayısıyla Ankara'mızı yeniden AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın hizmet belediyesiyle buluşturup Ankara'nın altın çağını başlatacağız."