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HDP'li Altan Tan'dan İmamoğlu itirafı: PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler ona oy verecek

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Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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HDP’li Altan Tan’dan İmamoğlu itirafı: PKK’nın çatışmaya devam etmesini isteyenler ona oy verecek

Yerel seçimlere sayılı günler kala PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yle anlaşan CHP kirli bir ittifaka daha imzasını attı. DEM'li isimler CHP listelerinden seçime girerken bazı belediyelerde CHP'li isimlerin yardımcılarının DEM'li isimler olması konusunda anlaşma sağlandı. Özellikle İstanbul'da büyük bir ittifak yapılırken Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan yeni bir itiraf geldi. Tan yaptığı açıklamada "PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler İmamoğlu'na oy verecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken seçimlere günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifak her geçen gün derinleşiyor.

DEMİRTAŞ'A SELAM YOLLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişti ancak zihniyet aynı kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, kürsüden terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam yolladı.

KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA KİRLİ İTTİFAK

Ardından yerel seçim ittifakı için terör örgütü PKK'nın maşası DEM Parti'nin kapısını çaldı. Kandil'den gelen talimat sonrası kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak yapıldı.

ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI

İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Balıkesir gibi illerde, CHP ve DEM'in yaptığı ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan sloganları atıldı. Yerel seçime sayılı günler kala DEM'li isimlerin itirafları ile kirli ittifakı kanıtladı.

BAŞKAN YARDIMCILARI 22 İLÇEDE DEM'Lİ OLACAK

DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, İstanbul'da 22 ilçede CHP listelerinde yer aldıklarını, CHP'li adayın seçilmesi halinde belediye başkan yardımcısının da DEM'li olacağını açıklamıştı.

ESKİ HDP'Lİ ALTAN TAN'TAN KİRLİ İTTİFAK İÇİN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Şimdi de Eski HDP Milletvekili Altan Tan, CHP-DEM ittifakıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tan, kirli ittifakı itiraf ettiği açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Bir kesim ne pahasına olursa olsun Erdoğan, AK Parti gitsin, İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım, PKK da eski siyasetlerini devam ettirsin yani silah çatışma devam etsin, 40 yıllık hikaye böyle devam etsin çizgisinde.

DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek!

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