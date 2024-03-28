HDP'li Altan Tan'dan İmamoğlu itirafı: PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler ona oy verecek
Yerel seçimlere sayılı günler kala PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yle anlaşan CHP kirli bir ittifaka daha imzasını attı. DEM'li isimler CHP listelerinden seçime girerken bazı belediyelerde CHP'li isimlerin yardımcılarının DEM'li isimler olması konusunda anlaşma sağlandı. Özellikle İstanbul'da büyük bir ittifak yapılırken Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan yeni bir itiraf geldi. Tan yaptığı açıklamada "PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler İmamoğlu'na oy verecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken seçimlere günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifak her geçen gün derinleşiyor.
DEMİRTAŞ'A SELAM YOLLADI
Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişti ancak zihniyet aynı kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, kürsüden terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam yolladı.
KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA KİRLİ İTTİFAK
Ardından yerel seçim ittifakı için terör örgütü PKK'nın maşası DEM Parti'nin kapısını çaldı. Kandil'den gelen talimat sonrası kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak yapıldı.
ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI
İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Balıkesir gibi illerde, CHP ve DEM'in yaptığı ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan sloganları atıldı. Yerel seçime sayılı günler kala DEM'li isimlerin itirafları ile kirli ittifakı kanıtladı.
BAŞKAN YARDIMCILARI 22 İLÇEDE DEM'Lİ OLACAK
DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, İstanbul'da 22 ilçede CHP listelerinde yer aldıklarını, CHP'li adayın seçilmesi halinde belediye başkan yardımcısının da DEM'li olacağını açıklamıştı.
ESKİ HDP'Lİ ALTAN TAN'TAN KİRLİ İTTİFAK İÇİN İTİRAF GİBİ SÖZLER
Şimdi de Eski HDP Milletvekili Altan Tan, CHP-DEM ittifakıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tan, kirli ittifakı itiraf ettiği açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Bir kesim ne pahasına olursa olsun Erdoğan, AK Parti gitsin, İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım, PKK da eski siyasetlerini devam ettirsin yani silah çatışma devam etsin, 40 yıllık hikaye böyle devam etsin çizgisinde.
DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?
- Sosyal Yardım Alanlara Ek Destek! Bankadan başvurulacak
- MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...
- Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!
- Kadir İnanır son dakika! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu