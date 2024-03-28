MSB kaynakları duyurdu: ABD’li heyet Türkiye’ye geliyor! Masada neler olacak?

HAVA KUVVETLERİNE AİT NAKLİYE UÇAĞININ DENİZ KUVVETLERİNE VERİLMESİ

Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetlerine ait CN-235 Nakliye Uçağının Deniz Kuvvetlerine verilmesine ilişkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 yıl süre ile geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edildi. Bahse konu tahsis işlemi iki komutanlık arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır" açıklamasını yaptı.

YUNAN GEMİSİNİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMEMESİ

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan Gemisinin Türk Bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik ise şu bilgileri paylaştı: "Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor."