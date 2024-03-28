AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeniden Refah Partisi CHP yanlısı bir tutum içinde...

CHP'NİN ÖNCEDEN SİYASİ GELENEĞİ VARDI



Burada yanlış olan şu; Kemal Kılıçdaroğlu döneminden, Özgür Özel dönemine kadar örtülü ilişkiler siyaseti içerisinde dolaşıyorlar. CHP açısından şöyle bir şey var; geçmişte yaptıkları, bugün söyledikleri birçok şeye katılmayız ama bir siyaset geleneği vardı CHP'nin. Bu siyaset geleneği Deniz Baykal döneminden sonra tamamen ortadan kalkmış gözüküyor.



Milli çıkarlar konusunda bir hassasiyet vardı. Bu hassasiyetin nasıl ortadan kaldırıldığını gördük? Terörle mücadeleyle ilgili tezkerelere destek vermeyerek. Kılıçdaroğlu döneminde başladı, Özgür Özel döneminde de devam ediyor.

Burada topluma hesap verilmesi gereken nokta bu iş birliğinin niye gizli saklı ifade edildiği. Vatandaştan hesap kaçıran bir siyaset anlayışı doğru değildir.