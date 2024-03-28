AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeniden Refah Partisi CHP yanlısı bir tutum içinde...
Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP'nin önceden siyasi bir geleneği olduğunun altını çizen Çelik DEM ile kurulan ittifakı eleştirdi. Çelik ayrıca Başkan Erdoğan'ın yeniden aday olması hakkında "Bizim arzumuz bu millete daha uzun yıllar boyunca hizmetinin devam etmesi şeklindedir." dedi. Yeniden Refah Partisi'nin seçimler öncesi tavrını da yorumlayan Çelik "CHP yanlısı bir tutum sergiliyorlar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN "TÜRKİYE İTTİFAKI" VURGUSU
CHP, geçen seçimlerdeki altılı masayı kurmaya çalıştı. Diğer partiler buna yanaşmayınca DEM'le bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Her iki taraf da bunun adını tam koymadan ittifakı gerçekleştirmeye çalışıyor. Aslında bir ittifak var; bunun ifadesi Türkiye ittifakı oluyor. Bu fiilen sahada gördüğümüz bir şey… Siyasetten anlayan herkesin rahatlıkla gözlemleyebildiği bir şey.
CHP'NİN ÖNCEDEN SİYASİ GELENEĞİ VARDI
Burada yanlış olan şu; Kemal Kılıçdaroğlu döneminden, Özgür Özel dönemine kadar örtülü ilişkiler siyaseti içerisinde dolaşıyorlar. CHP açısından şöyle bir şey var; geçmişte yaptıkları, bugün söyledikleri birçok şeye katılmayız ama bir siyaset geleneği vardı CHP'nin. Bu siyaset geleneği Deniz Baykal döneminden sonra tamamen ortadan kalkmış gözüküyor.
Milli çıkarlar konusunda bir hassasiyet vardı. Bu hassasiyetin nasıl ortadan kaldırıldığını gördük? Terörle mücadeleyle ilgili tezkerelere destek vermeyerek. Kılıçdaroğlu döneminde başladı, Özgür Özel döneminde de devam ediyor.
Burada topluma hesap verilmesi gereken nokta bu iş birliğinin niye gizli saklı ifade edildiği. Vatandaştan hesap kaçıran bir siyaset anlayışı doğru değildir.
YENİDEN REFAH CHP YANLISI BİR TUTUM İÇİNDE
İlkeler temelinde işbirliklerini kurmak lazım. Eğer sistem ilkeler birliğinde çalışmıyorsa bu işlere girmemek lazım. Bir parti özgün bir tez ve özgün kadrolar temelinde ortaya çıkar. Yeniden Refah Partisi meselesinde şöyle bir şey var; tamamen AK Parti içi muhalefet gibi kendini konumlandırıyor. Yeniden Refah Partisi yönetimi CHP yanlısı bir tutum sergiliyor. Bu net. O Türkiye ittifakı denilen mahçup ittifak gibi burada da fiili bir durum söz konusu.
Yeniden Refah Partisi'nin tabanı; Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiklerinin bu ülke için ne anlam ifade ettiğinin kıymetini bilen, bunların siyasi bilincinde olan, yeniden Refah Partisi yönetiminin baktığı yerin tam tersine bakıyor.
BAKANLARIN ADAY TANITIMINA KATILIMINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeyiz, partili cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz… CHP'de şöyle bir problem var; memleketi 50 yıl geriden takip ediyorlar.
Parlamenter sistem varken Türkiye'de işlerin nasıl yürümesi gerektiğine dair öne sürdükleri model tek parti rejimiydi. Biz parlamenter sistemi iyi çalıştırmaya çalışırken, onlar kendilerini devletin sahibi zannedip tek parti rejimi gibi rejim peşinde koşuyorlardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik birden bire CHP'de parlamenter sistem aşkı başladı."
ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLUR MU?
Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına baktığımızda; biz onun tecrübesini görüyoruz. Gerçekten yaptığı işe aşkla bağlı olduğunu görüyoruz. Hepimizin arzusu uzun yıllar boyunca bu dirayetli siyasetini sürdürmesidir.
Biz siyasete onunla başladık, onunla devam ediyoruz. Sonuna kadar da böyle olacak. Bizim arzumuz bu millete daha uzun yıllar boyunca hizmetinin devam etmesi şeklindedir.
Aslında siyasi liderler içerisinde baktığımızda en genç faaliyeti o yapıyor. Günde iki ile gidiyor, akşam üçüncü dördüncü programı yapıyor. Muhalefette böyle bir performans görmüyorsunuz.
Şu anda tek düşüncesi seçimlerde yüksek bir başarı elde etmek. Seçimden sonra da görev dönemini en iyi şekilde donatmak. Erken seçim gibi bir gündemi biz konuşmayız. Bunu gündeme almayız. İki bakan arkadaşımızın ifade ettiği şey; 'bunun bir yolu vardır' anlamında. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği şey ise milletimizin talebinin dillendirilmesi.
BELÇİKA'DAKİ PKK PROVOKASYONU
Terörün tek bir tane hedefi yoktur. Bunlar oralara yerleştiler. Bunlar o ülkeler için de bela olacaklar. Göreceksiniz; bizim aldığımız tedbirleri eleştirenler çok daha ağır tedbirler almak durumunda kalacaklar. PKK yandaşları Avrupalı faşistlerin müttefiki olmuşlar. Vatandaşlarımız faşist bir saldırıyla karşı karşıyadır. O ülkelerin bunlara karşı tedbirler alması gerekiyor."
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