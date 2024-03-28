İşte Murat Kurum'un 6 aylık ve 1 yıllık projeleri! İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıyor: Başvurular 15 Nisan'da alınacak
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında ilk 6 ay ve 1 yıllık eylem planlarını açıkladı. Kurum İstanbul'da trafik çilesini bitireceklerinin altını çizerken toplu taşıma konusunda da ilk bir yıl içinde 100 yeni metrobüs alınacağını vurguladı. Murat Kurum ayrıca İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının göreve geldikleri an başlayacağını ifade ederken başvuruların 15 Nisan tarihinde alınacağının altını çizdi. Emeklilere verilecek desteğe de değinen Kurum "İstanbul kartlarına 2 bin 500'er lira yüklenecek. Böylece 1 yılda toplamda 30 bin lira destek sağlanacak." dedi. Ayrıca ilköğretim öğrencilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını vurgulayan Kurum "Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öğrencilerin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak." dedi. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
İSTANBUL İÇİN HIZLI VE SAĞLAM ADIMLAR
Ulaşımdan sosyal desteklere, kentsel dönüşümden altyapı faaliyetlerine kadar öncelikli ve acil olan 40 proje, altı ay ve bir yılda tamamlanacak. Bu projeler önümüzdeki beş yılın lokomotif gücü ve ilk büyük atılımları olacak.
ÇİLESİZ İSTANBUL
RAYLI SİSTEM PROJELERİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte 1 yılın sonunda 40,6 km raylı sistem hattı İstanbul'a kazandırılacak.
İlk 6 ayda tamamlanacak raylı sistem projeleri;
• Mevcut yönetimin İkitelli-Ataköy arasında açmadığı Mimar Sinan İstasyonu
• Çekmeköy- Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonu
• 7,9 km'lik Kaynarca-Tuzla arasındaki hat
• 9,7 km'lik Bağcılar(Kirazlı)- Küçükçekmece(Halkalı) metro hattı
• 18,1 km'lik Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattı içinde, henüz yapımına hiç başlanmamış olan Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattının inşası başlayacak
• 18 km'lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü hattı
• 17,4 km'lik Vezneciler-Sultangazi hattı
• 5,4 km'lik Sultanbeyli-Kurtköy hattı
• 6 km'lik Kurtköy-Sabiha Gökçen hattı
• 21,3 km'lik Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramvayı
• 3.1 km'lik Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayı
• 2 km'lik Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattı
• 14.5 km'lik Sefaköy-Yenikapı hattı
İlk 1 yılda tamamlanacak raylı sistem projeleri;
• 13 km'lik AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı
• 5,6 km'lik AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Samandıra-Sultanbeyli arasındaki hat
• 4,5 kilometre uzunluğundaki Kabataş-Yıldız hattı
• 17,5 km'lik Arnavutköy-Halkalı Metrosu
• 28 km'lik İncirli-Söğütlüçeşme hattı
• 62,4 km'lik Samandıra-İstanbul Havalimanı hattı
İstanbul İlk görev yılının sonunda; şu an mevcut 379,5 km olan raylı sistem uzunluğunu 40,6 km'lik 4 yeni hattın hizmete alınmasıyla birlikte 420,1 km'ye çıkmış olacak.
Toplam 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattının yapımı başlayacak. Böylece; ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışması sürdürülmüş olacak.
TÜNEL PROJELERİ
İlk 1 yıl içinde, 7 tünelde toplam 47,9 km yapım çalışması başlamış olacak.
İlk 6 ayda inşa edilecek tünel projeleri;
• 7,8 km uzunluğa sahip; mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli
• 7,2 km uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümü
• 4,5 km uzunluğundaki Ayazağa-Sarıyer (Çayırbaşı) Tüneli
• 11,6 km'lik Kâğıthane-Bayrampaşa Tüneli
• 10,2 km'lik Göztepe-Bostancı Tüneli
İlk 1 yılda hayata geçirilecek tünel projeleri;
• 4,8 km'lik Armutlu-Cendere Tüneli
• 1,8 km'lik Cendere-Ayazağa Tüneli
Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesi hızla tamamladığında, Büyükdere Caddesi ve sahil yoluna alternatif Dolmabahçe'den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zinciri hayata geçecek.
ANA YOL VE YAN YOL DÜZENLEMELERİ;
• İlk 6 ayda; 260 kilometrelik ana yol ve yan yol yapımı başlayacak
KAVŞAK PROJELERİ
• İlk 6 ayda; 45 kavşak yapımı başlayacak. Bu kavşakların tümü ilk yıl tamamlanacak.
MOTOSİKLET YOLLARI VE GÜVENLİK BARİYERİ
• İlk 1 yılda; 50 km'lik motosiklet yolu hemen hizmete açılacak. (Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi Koz Yatağı Maltepe, Sahil Yolu ve Samatya)
• İlk 1 yılda; İstanbul'un en çok kullanılan yollarında toplam 100 kilometre motosiklet güvenlik bariyeri yapılacak.
OTOPARK
• İlk 1 yılda; 50 bin araçlık otoparkın yapımı başlayacak. 25 bini 1 yılın sonunda hizmete alınacak.
Her otoparkta; şarj istasyonları olacak, sıfır atığa ve engelsiz ulaşıma uygun şekilde dizayn edilecek.
TAKSİ SORUNU
• İlk 6 ayda; taksi problemi vatandaşların, esnafın, tüm paydaşların lehine olacak şekilde çözülecek. Taksi sorunu İstanbul'un gündeminden çıkacak. Taksi eksiği İstanbul'un ihtiyaçlarına göre giderilecek. Dijital uygulamalar tek merkezde buluşturulacak. İstanbul Taksisi marka haline gelecek.
METROBÜS VE OTOBÜS
• İlk 6 ayda; mevcut metrobüs kapasitesi artırılacak
• İlk 1 yılda; toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs filoya dahil olacak.
Metrobüs istasyonlarının kapasitesi artırılacak. Hazırlanan 'Yeni Metrobüs İşletme Planı' dahilinde metrobüs kapasitesi yüzde 20 artacak. Altunizade, Zincirlikuyu, Yenibosna gibi yoğun olan alanlardaki yığılma sonlanacak.
Bozuk metrobüsler süratle onarılacak; yine metro hatları için de sıkıntılı tüm araçlar iyileştirilecek.
Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projeleri tamamlandığında; trafikte kalma süresi yüzde 64'ten 59'a düşecek.
RİSKSİZ İSTANBUL
Göreve gelir gelmez, 650 bin konutun inşa süreci 39 ilçede ilk gün itibarıyla başlayacak.
300 BİN KONUT: YARISI BÜYÜKŞEHİRDEN
• 300 bin konut 'Yarısı Büyükşehirden' kampanyasıyla KİPTAŞ eliyle yapılacak
Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve başvuru süreci 1 ay içerisinde süratle tamamlanacak.
• İlk 6 ayda; 20 bin konutun yapımı başlayacak.
• İlk 1 yılın sonunda; 60 bin konutun yapımı başlamış olacak.
100 BİN SOSYAL KONUT
• İlk 6 ayda; 20 bin sosyal konutun yapımı başlayacak.
250 BİN KONUT
• Bir yıl içerisinde anlaşıp müracaat eden vatandaşların imar düzenlemeleri tamamlanacak. Dönüşüm İstanbul'un her sokağında eş zamanlı olarak başlayacak.
AFET YÖNETİ SİSTEMİ
AFET MÜDAHALE MERKEZİ
• İlk 6 ayda; Anadolu ve Avrupa Yakası'na birer adet afet müdahale merkezinin yapımı başlayacak.
• İlk 1 yılın sonu gelmeden; kalan 7 afet müdahale merkezinin yapımı başlamış olacak.
AFET LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ
• İlk 1 yılda; Anadolu ve Avrupa Yakası'na birer tane lojistik merkezi yapılacak.
AFET ÇANTASI VE AFET AKADEMİSİ
• İlk 1 yılda; İstanbul'da afet çantası dağıtımı başlayacak, afet akademisi kurulacak.
GEÇİCİ YAŞAM ALANLARI
• İlk 6 ayda; 39 ilçede tam donanımlı ve geçici yaşam alanları yapımı başlayacak
HASTA YAKINI KONAKLAMA MERKEZİ
• İlk 1 yılda; Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birer adet hasta yakını konaklama merkezi yapımı başlayacak.
DİJİTAL İKİZ
• Afetlerde son derece destekleyecek olan dijital ikiz projesinin; veri bilgi altyapısı ilk 6 ayda kurulacak. İlk yılın sonunda ise hizmete alınacak.
EŞSİZ İSTANBUL
MEYDANLAR
• İlk 6 ayda; İstanbul için kentsel tasarım rehberi hazırlanacak.
• İlk 1 yılda; 39 ilçenin tamamında meydan düzenlemeleri başlayacak.
MAHALLE BAHÇESİ
• İlk 6 ayda; 39 ilçede mahalle bahçesi çalışmalarını başlayacak.
İSTANBUL BOTANİK BAHÇESİ
• İlk 6 ayda; İstanbul Botanik Bahçesi'nin çalışmaları başlayacak ve 1 yılın sonuna gelmeden ilk etabı açılacak.
İSTANBUL MÜZESİ
• İlk 1 yılda; AK Parti döneminde inşaat ilerleme oranı yüzde 70 olan ve 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi açılacak.
ŞEHİR KÜTÜPHANELERİ
• İlk 1 yılda; şehir kütüphanelerinin inşaat çalışmaları başlayacak. Bunlardan bir tanesi yine ilk bir yılda tamamlanacak.
OLİMPİYAT ŞEHRİ İSTANBUL
• İlk 6 ayda; Mahalle Spor Tesislerinin yapımı başlayacak.
KREŞLER
• İlk 1 yıl içinde; 100 kreş açılacak. Bunların bir bölümü 7/24 esasına göre çalışacak, gece çalışan vatandaşların evlatları Büyükşehir'e emanet olacak.
SOKAK HAYVANLARI
• İlk 1 yılda; iki yakada 50 bin kapasiteli Hayvan Yaşam Merkezlerinin yapımı başlayacak.
• İlk 1 yılda; 39 ilçeye Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezleri yapılacak.
SİLAHTAR AĞA ARITMA TESİSİ
• İlk 6 ayda; Silahtar Ağa Arıtma Tesisinin temeli yeniden atılacak.
PAYLAŞIMLI OFİSLER
• İlk 6 ayda; 39 ilçemizin tamamında paylaşımcı ofislerin tamamı açılacak.
Bu ofisler, gençlerin kendi işlerini kurabilmelerine, görüşmelerini yapabilmelerine ve profesyonel yaşamlarında desteklenmelerine destek sağlayacak.
İSMEK
• İlk 6 ayda; İsmek özüne dönecek. İSMEK bünyesinde yeni kurslar açılacak.
EMEKLİLERE 2 BİN 500 TL DESTEK ÖDEMESİ
• Emeklilerin İstanbul kartlarına 2 bin 500'er lira yüklenecek. Böylece 1 yılda toplamda 30 bin lira destek sağlanacak.
SOSYAL SU TARİFESİ
• Sosyal su tarifesi hemen hayata geçecek.
İlk hafta itibariyle; öğrenci evlerinin, 65 yaş üstü aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerin, kamu kurumlarından sosyal destek alan vatandaşların 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde faturanın yüzde 50'si büyükşehirden olacak. Yani bugün, 237 lira olan fatura, ilk ay itibariyle 118 liraya düşecek.
Küçük Esnaf tarifesi ile; 5 metreküpe kadar tüketimde yüzde 50 indirim uygulanacak. Yani şu an 5 metreküpe 310 lira ödeyen esnaf bundan böyle sadece 155 lira ödeyecek.
ÜCRETSİZ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNDİRİMİ
• İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım tamamen ücretsiz olacak.
• Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öğrencilerin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak.
• Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım hizmeti başlayacak.
• Deniz ulaşımında ücretsiz aktarma sistemi ilk ay itibariyle başlayacak.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM DESTEĞİ
• Üniversite öğrencilerinin hesaplarına 10 bin liralık desteği hemen yatırılacak.
ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞALGAZ DESTEĞİ
• İlk 6 ayda; öğrenci evlerine aylık 25 metreküplük doğalgaz desteği başlayacak.
İLK İŞİNİ KURAN GENÇLERE İBB DESTEĞİ
• İlk 6 ayda; ilk işini kuran gençlere 100 bin lira destek ödemesi ilk hafta başlayacak.
GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ
• İlk 6 ayda; yeni evlenen gençlere 50 bin liralık ilk evlilik desteği başlayacak.
GENÇLERİN YENİ MEKANI
• İlk 1 yılda; Mekanİstanbul'lar 39 ilçeye açılacak.
SOSYAL TESİS İNDİRİMLERİ
• Sosyal tesislerde gençlere ve üniversite öğrencilerine indirim uygulamaları ilk hafta başlayacak.
KADIN GİRİŞİMCİLERE HİBE DESTEĞİ
• İlk 6 ayda; kadın girişimcilere 100 bin lira hibe ödemesi hemen başlayacak.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BESLENME DESTEĞİ
• İlkokul öğrencilerine tamamen doğal ürünlerden oluşan beslenme desteği bu okul sezonu içerisinde başlayacak.
OKULLARA GÜVENLİK VE TEMİZLİK
• Okulların güvenlik ve temizlik uygulamalarını Büyükşehir yapacak.
BÜYÜKLERİMİZE DESTEK
• Büyüklerimize yemek ve temizlik hizmeti hemen başlayacak.
KIRSAL KALKINMA PROJESİ DESTEKLERİ
• 151 köyün tamamına Kırsal Kalkınma Projesi destekleri verilmeye başlayacak.
Buna göre; ilk ay itibarıyla tüm köylere; tohum, fide, gübre, yakıt, büyükbaş/küçükbaş hayvan, makine, teçhizat ve sulama noktasında doğrudan destek paketleri hemen sunulacak.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesinden haksız yere işten çıkarılmış tüm vatandaşlar ilk 1 ay içerisinde görevlerine geri alınacak.
• Performans ücretleri eşit olarak dağıtılacak. Sosyal denge tazminatı eklenerek yılda iki kez ikramiye verilecek.
• Kadrolu ve taşeron işçilerin maaşlarında güçlü bir düzeltme yapılacak; İBB personelinin 5 yıldır yaşadığı tüm adaletsizlikler hızlı bir şekilde giderilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?
- Sosyal Yardım Alanlara Ek Destek! Bankadan başvurulacak
- MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...
- Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!
- Kadir İnanır son dakika! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu