İşte Murat Kurum’un 6 aylık ve 1 yıllık projeleri! İstanbul’da kentsel dönüşüm başlıyor: Başvurular 15 Nisan’da alınacak

SOSYAL SU TARİFESİ

• Sosyal su tarifesi hemen hayata geçecek.

İlk hafta itibariyle; öğrenci evlerinin, 65 yaş üstü aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerin, kamu kurumlarından sosyal destek alan vatandaşların 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde faturanın yüzde 50'si büyükşehirden olacak. Yani bugün, 237 lira olan fatura, ilk ay itibariyle 118 liraya düşecek.

Küçük Esnaf tarifesi ile; 5 metreküpe kadar tüketimde yüzde 50 indirim uygulanacak. Yani şu an 5 metreküpe 310 lira ödeyen esnaf bundan böyle sadece 155 lira ödeyecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNDİRİMİ

• İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

• Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öğrencilerin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak.

• Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım hizmeti başlayacak.

• Deniz ulaşımında ücretsiz aktarma sistemi ilk ay itibariyle başlayacak.