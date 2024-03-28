CHP’li belediyeler borç batağında! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ’talep geldi’ dedi ve açıkladı

ÜLKEMİZİN DE BU VİZYONSUZLUKTAN ARTIK KURTULMAYA İHTİYACI VAR

Bakan Işıkhan, CHP'nin zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Ortada borcunu 20 kata kadar artıran bu belediyelerin yaptıkları elle tutulur bir hizmet de yok, yatırım da yok. Peki, bu kadar parayı nereye harcıyorlar? Bu çok haklı ve yerinde bir soru. Bu kritik sorunun cevabını da ben aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Diğer yandan, büyüklükleri bakımından önemli olan büyükşehirlerin CHP'li ilçeleri için de tablo; Ankara'yla, İstanbul'la, İzmir'le aynı derecede kötü vaziyette. Bu kadar yatırım, hizmet olmayıp da bu kadar borca batmanın tek bir açıklaması olabilir; belediyeyi talan etmek. Bir de şunu söylüyorlar; neden seçim öncesinde bu konuda açıklama yapmışız. Bu konu, sık sık gündeme gelen bir konu ve herkesin az çok bildiği bir şey. Bu kez ciddi bir şekilde kamuoyunda yankı bulmuş olması, gerçeği değiştirmiyor. CHP'nin, böyle bahanelerin arkasına sığınmak yerine artık bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacı var. Ülkemizin de bu vizyonsuzluktan artık kurtulmaya ihtiyacı var" dedi.