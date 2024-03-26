Son dakika | Bakan Işıkhan açıkladı! Türkiye'nin en borçlu belediyesi Ankara! Prim borçlarını bile ödeyemiyor
Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "En borçlu belediyeler CHP'ye ait. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyesi. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına dikkat çekti.
Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borçlu olan 5 belediyenin tamamı CHP belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şirketleriyle birlikte SGK'ya olan borçlarıyla öne çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi ödeyemez durumda. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu, son 5 yılda 20 kat artmıştır. Bu durum, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflasın eşiğinde olduğunu göstermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de benzer durumdadır. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır. Çünkü Ankara'nın son 5 yılı elle tutulur tek bir yatırım olmadan, tek bir icraat olmadan geçti. Diyorlar ya Ankara yavaşladı. "hiçbir icraat yapmadan bu kadar borç yapmak da bunun en net göstergesidir. Fevkalade bir kadrolaşmayla Belediye'ye aldıkları işçilerin sigorta primlerini ödemiyorlar. CHP siyaseti yalan siyasetidir. CHP'nin belediyeciliği de talan belediyeciliğidir." şeklinde konuştu.
HAKAN HAN ÖZCAN DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKARMIŞTI
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, ABB iştiraki olan şirketlerde çalışan personelin hak edişlerini ayırmadığı, ihbar tazminatlarına göz diktiği, SGK ve vergi borçlarını bile ödeyemediğini ortaya çıkarmıştı. Yavaş'ın beceriksizliğini her fırsatta dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı Sayıştay Raporları da doğrulamıştı
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