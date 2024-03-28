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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "IMF ile anlaşma" iddiasına yalanlama

GÜNDEM Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden IMF ile anlaşma iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hükümet IMF ile anlaştı" iddialarını yalanadı.

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