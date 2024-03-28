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Son dakika | Türkiye'den Solingen'deki kundaklamaya ilişkin açıklama: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz

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Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Son dakika | Türkiye’den Solingen’deki kundaklamaya ilişkin açıklama: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz

Son dakika haberi...Diplomatik kaynaklar, "Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin (4 Türk'ün öldüğü yangın) aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu. Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

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