Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de deprem ve kentsel dönüşüm vurgusu: Deprem bir beka meselesi bu yüzden kentsel dönüşüm hızlanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli'de düzenlenen miting programında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan yerel seçimlere yönelik mesaj verirken "AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı lisanımünasiple ikaz edeceğiz." ifadelerini kullandı. Siyasi görüşmelerimiz farklı olabilir vurgusu yapan Erdoğan "Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan depremin bir beka meselesi olduğunu vurgularken "Kentsel dönüşüme hız vereceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.
Kalabalığı en kalbi duygularıyla hürmet ve muhabbetle selamladığını kaydeden Erdoğan, "Haçlı sürülerine göğsünü siper eden, şehitler bucağı fetihler ocağı Kocaeli'yi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.
"Adın koca, gönlün yüce/Güzelsin bir uçtan diğer uca/ Cümle cümle, hece hece dilimdesin Kocaeli" dizelerini seslendiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin iftihar tablosu Kocaeli sadece dilimizde değil aynı zamanda gönlümüzün başköşesinde. Bizi bağrımıza bastığınız, bizi gönlünüzde misafir ettiğiniz için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Kocaelili kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. Kocaeli'de Cumhur İttifakı olarak milletvekilliğinde yüzde 54, Cumhurbaşkanlığında yüzde 54,3 oy oranlarına ulaştık. 31 Mart seçimlerinde bu oranları inşallah çok daha yukarıya taşımaya var mıyız? Buna hazır mıyız? Karşımdaki şu muhteşem tablo bir, zaten bunu söylüyor. Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek. Kocaeli'nin tercihini çok net bir şekilde Cumhur İttifakı'ndan, gerçek belediyecilikten yana yapacağına inanıyorum. Büyükşehirde ve ilçelerde bir yol kazasına mahal vermeyeceğimize inanıyorum. Yatırım ve kalkınma hamlelerimizi kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz."
85 BİN KİŞİ MEYDANLARDA
Yankısı tüm Marmara Bölgesi'nde duyulacak bir ses verilmesini isteyen Erdoğan'ın, "Sanayinin, üretimin, ticaretin şehri Kocaeli. Milli iradenin yıkılmaz kalesi Kocaeli. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar, var mıyız? Gençler var mıyız? Kocaeli'yle birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sözlerine, kalabalık, hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.
Başkan Erdoğan, "İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu. İşte bizi asla yalnız bırakmayan, vefa abidesi Kocaeli bu. Rabb'im sizlerden razı olsun." diye konuştu.
"NAZIMIZIN GEÇTİĞİ HERKESİ ARAYACAĞIZ"
Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, buraya 85 bin kişinin katıldığını söyledi.
Seçim kazanamayan CHP'nin bu durumu bilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam reis" yazılı dövizi okudu.
Erdoğan, seçimlere artık iki gün kaldığını kaydederek, "Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız. Öncesinde telefon rehberimize bakıp nazımızın geçtiği, hatırımızın olduğu insanları tek tek arayacağız." diye konuştu.
"CHP'YE KAZANDIRMAK İSTEYENLERİ İKAZ EDECEĞİZ"
İstanbul'da yaşayan eşi, dostu ve akrabayı mutlaka sandığa gitmeleri konusunda teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı lisanımünasiple ikaz edeceğiz. Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba ve heder olmasına izin vermeyeceğiz. Ben milletimin basiretine, ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, kendisinin "Başkan olarak efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğini", Kocaeli halkının en doğru kararı vereceğine yürekten inandığını, seçim maratonunda 52 farklı şehre gittiklerini, son il mitingini burada yaptıklarını söyledi.
Bu iki aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkari'ye kadar ülkenin dört bir ucundaki vatandaşlarla kucaklaştıklarını, gençlerle selamlaştıklarını, yaşlıların hayır duasını aldıklarını, hanım kardeşleriyle hasbihal ettiklerini belirten Erdoğan, sanayicilerle üreticilerle bir araya geldiklerini, emekçilerin sesine kulak verdiklerini, ahilik geleneğinin temsilcisi esnafla istişare ettiklerini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, miting alanındaki vatandaşların "Gençlik burada reisinin yanında" sloganına "Ben de sizin yanınızdayım." yanıtını verdi.
"BİZLER TÜM FARKLILIKLARIMIZLA 85 MİLYONLUK BİR AİLEYİZ"
Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerin sevincini paylaştıklarını kaydeden Erdoğan, "Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik. Hasret giderdik muhabbet ettik. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur. Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk, burada gördüğünüz gibi büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz, biriz, beraberiz. Hani seçim şarkımızda diyorduk ya, 'Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz, yazımız bir kışımız bir, aynı dağın yeriyiz biz.' Evet işte hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Kardeşliğimize ne kadar sıkı yapışırsak sorunların üstesinden o derece rahat geliriz." değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan, Türkiye'nin en büyük gücünün vatandaşlarının birliği, beraberliği, vahdeti ve aralarında tesis ettikleri sarsılmaz bağ olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE BİZLERİN ORTAK YURDU, ORTAK ÇATISI, ORTAK YUVASIDIR"
Bu bağı hem korumaları hem de perçinlemeleri gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu bağı hem korumamız hem de perçinlememiz gerekiyor. Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız. Türkiye rüştünü defalarca ispat etmiş, olgun bir demokrasiye sahiptir, seçim sistemimiz her açıdan dünyaya örnek olacak seviyededir. Uğruna bedel ödediğimiz bu kazanımların elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, gönül verdiğimiz partiler farklı olabilir, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Sandığın itibarının korunması noktasında siyasetçisi, kamu görevlisi ve seçmeniyle hepimize sorumluluklar düşüyor."
Başkan Erdoğan, hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oya sahip çıkarak, demokrasiye karşı mesuliyetin yerine getirilmesi gerektiğini, bu konuda adaylarla birlikte tüm vatandaşların gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını anlattı.
"KAZANIMLARIMIZIN HİÇBİRİ BİZE ALTIN TEPSİDE SUNULMADI"
Seçimlerin diğer vilayetlerle birlikte Kocaeli için de hayırlara vesile olmasını dileyen, mitingdeki büyük katılımın benzerini az önce Bursa'da gördüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak bugünlere büyük mücadeleler sonunda ulaştık, kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı. Demokraside, ekonomide, hak ve özgürlüklerine sahip olduğumuz hiçbir imkan bize lütuf olarak verilmedi. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık, nice zorlukla karşılaştık. Gizli, açık, nice sabotaja maruz kaldık. Bir başka ülkenin ve milletin başına gelse bir daha yeniden ayağa kalkamayacağı büyük felaketler yaşadık. İşte son olarak, 6 Şubat'ta bir gecede 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 104 milyar dolarlık zarara yol açan asrın felaketi depremle imtihan edildik. Allah'a sonsuz şükürler olsun, tüm bu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık."
"DEPREM BEKA MESELESİDİR"
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinin imarı yanında Marmara'dan başlayarak, riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz." dedi.
Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde, geçen 21 yıl boyunca vesayeti gerilettiklerini, darbecileri püskürttüklerini, terör örgütlerine tarihlerinin en ağır bedellerini indirdiklerini vurguladı.
Çevresindeki savaşlara rağmen Türkiye'yi bölgesinin istikrar ve güven adası haline dönüştürdüklerini dile getiren Başkan Erdoğan, depremin üzerinden henüz 1 sene geçmeden şehirleri ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladıklarını vurguladı.
Başkan Erdoğan, şimdiye kadar 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkaracağız. Deprem bölgesinin imarı yanında Marmara'dan başlayarak, riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Bu, bizim İstanbul ve Kocaeli'nin de içinde yer aldığı Marmara Bölgesi'ne karşılık öncelikli görevimizdir. TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar attığımız adımların hayat kurtardığını 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Yıkılan yapıların yüzde 90'dan fazlası 1999 öncesi inşa edilenlerdi. Burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, hangi siyasi partiye gönül verirsek verelim, deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız. Bunu sadece kendimiz için değil, gözümüzden sakındığımız evlatlarımız için, ülkemizi emanet edeceğimiz gelecek nesiller için yapmalıyız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca gündemimizin ilk sırasında depreme hazırlık başlığı olması bizim açımızdan hayati önemdedir."
Seferberlik anlayışıyla hükümet, yerel yönetimler el ele vererek süreci işbirliği içinde yürütmek gerektiğini kaydeden Başkan Erdoğan, tüm planları gerçeklerin ışığında yaptıklarını dile getirdi.
Başkan Erdoğan, "Seçim sürecinin neticelenmesiyle kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz. Bilim insanlarının uyardığı deprem kapımızı aniden çalmadan mümkün olan en üst seviyede hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Siyasi parti gözetmeksizin milletimizin de bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." dedi.
Hiçbir zaman tribünlere oynayanlardan olmadıklarını, kısa vadeli kazanımlar uğruna millete ve devlete bedel ödetecek adımlara tevessül etmediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bugünüyle birlikte geleceğini de kurtarmaya, inşa ve mamur etmeye çalıştıklarına dikkati çekti.
Başkan Erdoğan, hep ileriye baktıklarını, gözlerini ufuktan hiçbir zaman ayırmadıklarını belirterek, "Bundan 15-20 yıl önce savunma sanayiinde projelerimizi başlatırken bizi hayalperestlikle suçlayanlar, bugün başarılarımızı gıpta ile takip ediyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimize israf diyenler, tarihimizin en büyük keşfi karşısında mahcubiyet yaşıyor. 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar.' diyerek bizimle alay edenler, bugün Gabar'daki günlük 37 bin varil üretimimizi takdir etmek zorunda kalıyor. Yerli ve milli markamız Togg'dan beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'a, şehir hastanelerinden köprülere, yollara, tren hatlarına, havalimanlarına kadar her konuda aynı durumla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
"NE YAPTIYSAK CHP'NİN SABOTAJ SİYASETİNE RAĞMEN YAPTIK"
Son 21 yılda muhalefetin takoz siyasetine teslim olunsa, Türkiye'nin yerinde saymaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, ne savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payının yüzde 80'e çıkacağını ne de ihracatta 256 milyar doların yakalanabileceğini söyledi.
Başkan Erdoğan, turizmde, 54,5 milyar dolarla rekor kırıldığını, istihdamın arttığını, milli gelirin 1,1 trilyon doların üstüne taşındığını anımsatarak, "Bunların ve daha burada saymaya kalksak saatler sürecek diğer atılımlarımızın hiçbirini gerçekleştiremezdik. Şunu açık açık söylemek durumundayım. Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık. Engelleri tek tek aşarak, zincirleri parçalayarak, zorlukları göğüsleyerek, saldırıları püskürterek Allah'a hamdolsun bugünlere kadar geldik." dedi.
Son 21 yılda Kocaeli'ne 305 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, eğitimde 12 bin 941 adet yeni derslik inşa ettiklerini, Gebze Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdiklerini söyledi.
Gençlik ve sporda 18 bin 538 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 57 spor tesisi inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu, bin 328 kişilik Kartepe Öğrenci Yurdu ve 192 yatak kapasiteli İzmit Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne işaret etti.
Başkan Erdoğan, "Kocaeli'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5,75 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, bin 220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 3 bin 71 yataklı 22 hastane dahil 93 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 200 yataklı Çayırova ve 250 yataklı Gölcük devlet hastaneleri ile 9 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ kanalıyla 12 bin 506 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik." diye konuştu.
7 bin 230 konutun yapımına devam ettiklerini, kentsel dönüşümde 42 bin 334 adet konut ve ticaret alanını dönüştürdüklerini, 3 bin 545 adet bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan, Kocaeli'ndeki 14 Millet Bahçesi projesinden 9'unu tamamlayıp hizmete sunduklarını, 4'ünün yapımının, 1'inin de projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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