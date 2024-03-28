CHP’nin Bitlis Belediye Başkan adayı zehir zemberek sözlerle partisinden istifa edip AK Parti’ye katıldı

Bugün düzenleyeceği mitingin saatinin bilgisi dışında değiştirildiğini iddia eden Soyugüzel, "Bu memleket hepimizin. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay'ı desteklemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız. AK Parti teşkilatıyla omuz omuza pazar günü yapılacak seçimi kazanacağız. Her zaman devletimizin milletimizin yanında yer alacağız. Güçlüyüz, kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı şekilde çalışacağız. Yolumuz, bahtımız açık olsun." diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti'ye katılarak Nesrullah Tanğlay'a destek verdiği için Soyugüzel'e teşekkür etti.

Seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirten Bedirhanoğlu, "Hem Selim Bey'e hem de ailesine gönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti'nin farkı budur. Partide hizmet verenlere, partisinin gönüldaşlarına hiçbir zaman yanlış yapmamış, gizli planlar içinde olmamıştır. Her zaman samimiyetle halk için siyaset yapan, birilerinin planlarının parçası olmayan bir partidir." ifadelerini kullandı.