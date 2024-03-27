CHP'nin DEM'i! Şimdi de Tarsus ve Mersin'de kirli işbirliği: CHP listelerinde 6 DEM'li isim
CHP'nin DEM ile yürüttüğü iş birliği ile ilgili her geçen gün yeni itiraflar gelmeye devam ediyor. DEM PM üyesi Ahmet Saymadi, DEM'lilerin CHP listelerinden seçime gireceğini ve kazanılan belediyelerde de DEM'li isimlerin belediye başkan yardımcılığı gibi kritik koltuklara oturarak İBB'de grup kuracaklarını söyledi. Bu skandalın yankıları sürerken, Tarsus ve Mersin'de de CHP-DEM ittifakı günyüzüne çıktı. DEM'li isimler, CHP için oy isteyerek "Bizler bugün DEM Parti olarak CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız. Aday bizim adayımız ama CHP listelerinden aday" dedi.
CHP'nin Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile yaptığı iş birliği her geçen gün farklı bir boyut kazanmaya başladı. DEM'in PM üyesi Ahmet Saymadi, DEM'lilerin CHP listesinden seçime gireceğini, kazanılan belediyelerde de başkan yardımcısı olacaklarını ve İBB'de grup kuracaklarını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti.
Bu skandalın etkileri sürerken CHP'nin Mersin Tarsus'ta da DEM Partilileri kendi listesinden seçime sokacağı ortaya çıktı.
DEM PARTİ: TARSUS VE MERSİN'DE CHP'Lİ ADAYA OY VERİYORUZ
DEM Parti'nin Tarsus'taki temsilcileri Tarsus'ta CHP'nin adayı Ali Boltaş'a Mersin'de de CHP'li Vahap Seçer'e oy vereceklerini duyurdu.
TABANI İKNA ÇABASI: "CHP'YE VERİYORUZ AMA ASLINDA DEM'E VERMİŞ OLUYORUZ"
Tarsus'taki bir pazar alanında konuşan DEM'liler açık açık "Tarsus'ta Ali Boltaç'a oy veriyoruz, Mersin'de Vahap Seçer'e... Evet oy veriyoruz ama vermişken aslında DEM Parti'ye oy vermiş oluyorsunuz" diyerek potansiyel seçmen kitlesini ikna etmeye çalıştı.
"6 ARKADAŞIMIZ CHP LİSTESİNDEN SEÇİMLERE KATILACAĞIZ"
6 DEM Partilinin Tarsus'ta CHP listesinden gireceğini belirten DEM'liler "Bizler bugün DEM Parti olarak CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız. Aday bizim adayımız ama CHP listelerinden aday" ifadelerini kullandı.
"HEM GİZLİ NİKAH KIYIYORLAR HEM DE NİKAHI İNKAR EDİYORLAR"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de geride bıraktığımız günlerde Tarsus'ta CHP - DEM ittifakına dikkat çekmişti. İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar" demişti.
CHP'Lİ ATICI'DAN 'DEM' İTİRAFI: ESENYURT, MERSİN VE AKDENİZ'DE İTTİFAK YAPIYORUZ
CHP'li Aytuğ Atıcı, DEM Parti ile açık açık ittifak yaptıklarını belirterek, "Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı" dedi.
KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI
Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi. Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.
CHP TÜRK DÜŞMANI ABDURRAHMAN YILDIZ'I ADAY GÖSTERDİ
Mersin'in Toroslar ilçesinde 'kent uzlaşı' maskesine sığınıldı, Türk düşmanı paylaşımlarıyla ön plana çıkan Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyası için DEM ve CHP el ele verip saha çalışmalarına başladı.
Düzenlenen ortak mitingde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DEM'lilerle aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti. CHP listesinden seçime giren Abdurrahman Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi. DEM'li Ahmet Asena "Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı.
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