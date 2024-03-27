CHP’nin DEM’i! Şimdi de Tarsus ve Mersin’de kirli işbirliği: CHP listelerinde 6 DEM’li isim

"6 ARKADAŞIMIZ CHP LİSTESİNDEN SEÇİMLERE KATILACAĞIZ"

6 DEM Partilinin Tarsus'ta CHP listesinden gireceğini belirten DEM'liler "Bizler bugün DEM Parti olarak CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız. Aday bizim adayımız ama CHP listelerinden aday" ifadelerini kullandı.

"HEM GİZLİ NİKAH KIYIYORLAR HEM DE NİKAHI İNKAR EDİYORLAR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de geride bıraktığımız günlerde Tarsus'ta CHP - DEM ittifakına dikkat çekmişti. İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar" demişti.

CHP'Lİ ATICI'DAN 'DEM' İTİRAFI: ESENYURT, MERSİN VE AKDENİZ'DE İTTİFAK YAPIYORUZ

CHP'li Aytuğ Atıcı, DEM Parti ile açık açık ittifak yaptıklarını belirterek, "Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı" dedi.

KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI

Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi. Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.