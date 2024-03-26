Muharrem İnce Özgür Özel’e sert sözler: Sen bilmezsin o dönem çıraktın! HDP barajı geçince havalara zıpladın

"ÇIRAĞIM DİYEN USTANA SOR"

Özel'in bu sözleri sonrası Muharrem İnce'den yanıt gecikmezken Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana 'Çırağım' diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın." denildi.