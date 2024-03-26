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Muharrem İnce Özgür Özel'e sert sözler: Sen bilmezsin o dönem çıraktın! HDP barajı geçince havalara zıpladın

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Muharrem İnce Özgür Özel’e sert sözler: Sen bilmezsin o dönem çıraktın! HDP barajı geçince havalara zıpladın

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında gerginlik yaşandı. Özel 2018 seçimlerinin olduğu geceye ilişkin Muharrem İnce'yi eleştirirken İnce bu sözlere sosyal medyadan sert yanıt verdi. İnce "Bunu, sana 'Çırağım' diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın." ifadelerini kullandı. İnce ayrıca "HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp, havalara zıplayan sen değil miydin?" dedi. İşte detaylar...

Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında tansiyon yükseldi.

İNCE'YE CHP VE FETÖ KUMPASI

FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası sonrası 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilen İnce, 2018 yılında da Başkan Erdoğan'a karşı girdiği seçimi kaybetmişti.

İNCE SEÇİM GECESİ NEREDEYDİ?

Seçim gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünen İnce, partililerin tepkisiyle karşılaşırken konuya ilişkin defalarca açıklama yapsa da eleştirilerin merkezinde yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GÖNDERME: GENÇLERDE TRAVMA YARATTI

Bu durumu CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden gündeme getirirken dün akşam katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'ye yüklendi. Özel "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.

"ÇIRAĞIM DİYEN USTANA SOR"

Özel'in bu sözleri sonrası Muharrem İnce'den yanıt gecikmezken Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana 'Çırağım' diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın." denildi.

"HDP BARAJI GEÇİNCE HAVALARA ZIPLAYAN SEN DEĞİL MİYDİN?"

İnce ayrıca "Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp, havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini kullandı.

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