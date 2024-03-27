Almanya'da yeni Solingen vahşeti! 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yakılarak katledildi
Almanya'da 31 yıl önceki Solingen vahşetinin bir benzeri yeniden yaşandı. İkisi çocuk 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı öldüğü yangının nedeni kundaklama olarak açıklandı. Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
Almanya'nın Solingen kentinde dün 4 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının mahiyetinin bir an önce soruşturularak açıklığa kavuşturulması istendi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir."
NEDENİ KUNDAKLAMA
Yangının nedeninin kundaklama olduğu ortaya çıktı. Almanya'da yaşanan bahşetin detaylarını A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktarı.
İsmail Erel: PKK'nın Belçika'daki saldırılarının ardından olay şimdide Almanya'ya sıçradı. Almanya'da Hannover başkonsolosluğunda bir saldırı düzenlendi. PKK'lılar önce belediyeden iin adlı ve bu izni fırsat bilerek saldırıda bulundular.
Ama günün en önemli gelişmesi Solingen'den gelen savcılık açıklaması. Solingen'de bir binada çıkan ve Bulgaristan kökenli 4 kişilik bir ailenin ölümüne sebep olan yangının sebebi kundaklama çıktı. Açıklamada bir bilirkişi raporu sonucu kesin bir şekilde kundaklamadan dolayı yangının çıktığı bildirildi. Yanıcı madde kullanılmış. Bina zaten 100 yaşında ve ahşap merdivenlerin yanması sonucu 5 dakika içerisinde bütün bina alev alev yanmaya başlamış. Yangında 4 kişilik bir aile anne baba ve 2 kızı hayatını kaybetmiş. Ayrıca 9'u ağır 21 kişide yaralandı. Yangın 31 yıl öncesinde ki Solingen kundaklamasını akıllara getirdi.
Savcılığın sonradan yaptığı açıklamada kundaklamanın yabancı düşmanlığı sebebiyle olmadığı bildiridi fakay ya savcılık yangını kimin çıkardığını biliyor ve o sebepten dolayı yabancı düşmanlığı yoktur diyor ya da bilmeden bir önlem alıyorlar.
OLAY
Almanya'nın Solingen kentinde dün gece 4 katlı binada çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti, 9 kişi yaralanmıştı.
Polisten yapılan açıklamada, Höhscheid semtindeki eski binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı, sebebiyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtilmişti.
SOLİNGEN FACİASI
Bilindiği gibi 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin müstakil evinin neonaziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişi yaşamını yitirmişti. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'tür.
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