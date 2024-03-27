Almanya’da yeni Solingen vahşeti! 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yakılarak katledildi

Ama günün en önemli gelişmesi Solingen'den gelen savcılık açıklaması. Solingen'de bir binada çıkan ve Bulgaristan kökenli 4 kişilik bir ailenin ölümüne sebep olan yangının sebebi kundaklama çıktı. Açıklamada bir bilirkişi raporu sonucu kesin bir şekilde kundaklamadan dolayı yangının çıktığı bildirildi. Yanıcı madde kullanılmış. Bina zaten 100 yaşında ve ahşap merdivenlerin yanması sonucu 5 dakika içerisinde bütün bina alev alev yanmaya başlamış. Yangında 4 kişilik bir aile anne baba ve 2 kızı hayatını kaybetmiş. Ayrıca 9'u ağır 21 kişide yaralandı. Yangın 31 yıl öncesinde ki Solingen kundaklamasını akıllara getirdi.