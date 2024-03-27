Başkan Erdoğan Batman’da çocuklara Togg'un oyuncağını dağıttı
GÜNDEM ahaber.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da kendisini karanfillerle karşılayan vatandaşları selamlarken, çocuklara ise Togg'un oyuncak maketlerini dağıttı. Çocuklar ve vatandaşlar Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da kendisini karanfillerle karşılayan vatandaşları selamlarken, çocuklara ise Togg'un oyuncak maketlerini dağıttı.
Başkan Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında düzenlenen seçim mitingi için Batman'a geldi. Batman Havaalanına inen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile miting alanına geldi.
Yol boyunca vatandaşlar yollara karanfiller atarak Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, yol boyu çocuklara yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg aracının oyuncak maketini dağıttı. Çocuklar ve vatandaşlar Erdoğan'a teşekkür etti.
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