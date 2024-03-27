Provokasyon Almanya’ya sıçradı! Türk Konsolosluğu’na alçak saldırı: Ellerde taş ve sopalar...

BELÇİKA'DAN SONRA ALMANYA!

Bir çok vatandaş sosyal medya hesabından "Belçika'dan sonra Almanya!" ifadeleri ile alçak saldırıya tepki gösterdi.



NE OLMUŞTU?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de PKK'lı teröristler Türklerin bulunduğu mahalleye saldırıda bulunmuştu.

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ait araçları ateşe verdi. Ülkü ocaklarına ise kundaklama girişiminde bulunmuştu.