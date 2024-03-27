Provokasyon Almanya'ya sıçradı! Türk Konsolosluğu'na alçak saldırı: Ellerde taş ve sopalar...
Son dakika... Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları, taşlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırganlar taş ve sopalarla Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırıda bulunarak zarar vermeye çalıştı.
Son dakika... Sosyal medyaya düşen görüntülere göre, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları, taşlı saldırı girişiminde bulundu.
ELLERDE TAŞ VE SOPALARLA...
Saldırganlar taş ve sopalarla Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırıda bulunarak zarar vermeye çalıştı.
BELÇİKA'DAN SONRA ALMANYA!
Bir çok vatandaş sosyal medya hesabından "Belçika'dan sonra Almanya!" ifadeleri ile alçak saldırıya tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Belçika'nın başkenti Brüksel'de de PKK'lı teröristler Türklerin bulunduğu mahalleye saldırıda bulunmuştu.
Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ait araçları ateşe verdi. Ülkü ocaklarına ise kundaklama girişiminde bulunmuştu.
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