Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır net konuştu: Milli savunma sanayimizle terörü topraklarımızdan kazıdık

Bakan Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarının kentteki bir restoranda düzenlediği sahur programına katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada, yurdun dört bir yanında gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrına, üretim gücü ve Milli Teknoloji Hamlesi ile girdiğini aktaran Kacır, teknolojinin tüm alanlarında gençlerle birlikte çok büyük işler yapacaklarının altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'nın, gençlerin yüzyılı olacağına işaret eden Kacır, "Üretimin yüzyılı olacak. Milli teknolojinin yüzyılı olacak ve bu ülke bu zor coğrafyada tarih boyunca olduğu gibi başı dik, alnı açık, kimseye el avuç açmadan tam bağımsızlık iddiasıyla yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

Kacır, 40 yıla yakındır ülkede terörle mücadele sonucunda şehitler verildiğini ve teröristlerin Karadeniz'e kadar gelmeye cüret eder hale geldiğini dile getirerek, "Biz Eren Bülbül kardeşimizi nerede şehit verdik? Trabzon Maçka'da şehit verdik ama Allah'a hamdolsun, işte milli teknolojiyle milli savunma sanayimizle terörü topraklarımızdan kazıdık, sildik artık. Şimdi kafalarını çıkarmaya bile cüretleri, cesaretleri yok Allah'ın izniyle." diye konuştu.