Belçika'da Türk vatandaşları teröre geçit vermedi! PKK yandaşlarının provokasyonuna sert tepki
Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Arbede yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
PKK PAÇAVRALARI İLE TURLADILAR!
Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti.
TÜRK VATANDAŞLARINDAN KALLEŞ PROVOKASYONA SERT TEPKİ
Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.
Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!
- Türkiye'nin Yemek Haritası 2023'te Değişti! Sofraların Şampiyonu Belli Oldu!
- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...
- Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek
- Mantık Testi: 15 Saniyede Zekanı İspatla: Dolup Taşacak Kovayı Bul!