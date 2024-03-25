Belçika’da Türk vatandaşları teröre geçit vermedi! PKK yandaşlarının provokasyonuna sert tepki

Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.