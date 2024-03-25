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Belçika'da Türk vatandaşları teröre geçit vermedi! PKK yandaşlarının provokasyonuna sert tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Belçika’da Türk vatandaşları teröre geçit vermedi! PKK yandaşlarının provokasyonuna sert tepki

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Arbede yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

PKK PAÇAVRALARI İLE TURLADILAR!

Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN KALLEŞ PROVOKASYONA SERT TEPKİ

Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.

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