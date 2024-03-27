73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu’ndan Fatih Erbakan’a çağrısı: YRP’nin Cumhur içinde yer almaması CHP-DEM’i sevindirdi

Yeniden Refah Partisi'nin "AK Parti'ye İstanbul'u kaybettirme çizgisinde" izlediği siyaset hem toplum vicdanını hem de mütedeyyin seçmenin vicdanını yaralıyor. Hal öyle bir vaziyet aldı ki; YRP'de AK Parti ve Murat Kurum'a desteğini açıklayanlar hakaretamiz sözlerle aforoz ediliyor.

Bir kesim "CHP YRP'nin alacağı kadar oy farkıyla İBB'yi kazanırsa Erbakan bu vebalden kurtulamaz" derken parti içinde de Fatih Erbakan'a "yanlıştan dön" çağrısı yapanlar mevcut.