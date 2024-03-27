CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanının gizlediği 3 villanın nasıl alındığı ortaya çıktı! Trol hesabı ifşa etti
“Paradan kule” skandalının odağında olan PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak halinde olan Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanında gizlediği 3 villayı nasıl aldığı ortaya çıktı. 50 bin TL sermaye ile Ali Nuhoğlu’nun kurduğu şirket olan Güllüce Tarımcılık San. Tic. AŞ.’ye çeşitli şirketler ve yollarla para aktarılarak villalar alınmış ve İmamoğlu Şirket üzerine geçirilmiş.
Terörün siyasi uzantı DEM Parti ile kirli ittifak içerisinde bulunan ve günlerdir gündemden düşmeyen 'para kuleleri' skandalının odağı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.
CHP'DE SON DÜZLÜK!
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
KAÇAK GÖÇEK İŞLER!
Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği belgelerle ortaya çıktı.
1,5 milyar dolar değerindeki villaların hülle ile nasıl alındığı gözler önüne serildi.
GİZLİ SAKLI MİLYARLIK VİLLALAR!
Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alınmış.
Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.
ŞİRKET KURULDUKTAN 1 HAFTA SONRA SATIN ALDI
Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş'nin sahibi İmamoğlu İnşaat. İmamoğlu İnşaat'ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı.
Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi.
İMAMOĞLU'NDA CANLI İTİRAF: VİLLALAR İMAMOĞLU İNŞAAT ÜZERİNE
CHP'li Ekrem İmamoğlu ise mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti.
CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuşan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" demişti.
İMAMOĞLU'NUN USULSÜZLÜK DEFTERİ KABARIYOR
50 bin TL sermaye ile Ali Nuhoğlu'nun kurduğu şirket olan Güllüce Tarımcılık San. Tic. AŞ.'ye çeşitli şirketler ve yollarla para aktarılarak villalar alınmış ve İmamoğlu Şirket üzerine geçirilmiş.
Gelin size tamamen gerçek bir hikayeyi adım adım anlatalım.— İBB Haber (@ibbhabercomtr) March 27, 2024
Hikayemizin ilk kısmındaki kahramanımız bir şirket, adı da Güllüce Tarımcılık San. Tic. AŞ.
Bu şirketin kuruluş sermayesi 50 bin TL ve tek ortağı-sahibi Trabzon doğumlu Ali Nuhoğlu'dur, kuruluş tarihi 25.03.2021'dir.… https://t.co/r0bEzRZl8Z pic.twitter.com/rtnexSZSUU
İMAMOĞLU'NUN TROL HESABI İFŞA ETTİ
Gerçeği Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İBBHaber isimli sosyal medya hesabı ifşa etti.
İşte sosyal medya hesabından yapılan o paylaşımda yer alan satır başları:
Gelin size tamamen gerçek bir hikayeyi adım adım anlatalım. Hikayemizin ilk kısmındaki kahramanımız bir şirket, adı da Güllüce Tarımcılık San. Tic. AŞ. Bu şirketin kuruluş sermayesi 50 bin TL ve tek ortağı-sahibi Trabzon doğumlu Ali Nuhoğlu'dur, kuruluş tarihi 25.03.2021'dir.
Şirketin kuruluşundan günler sonra Ali Nuhoğlu kendi şahsi hesaplarından 10 milyonlarca TL'yi parça parça 13.04.2021 tarihinde kendisine ait Güllüce Tarımcılık'a yolluyor. Aynı gün yani 13.04.2021'de Güllüce Tarımcılık, Sarıyer İlçesi'ndeki 3 villayı satın alıyor.
PEKİ ALİ NUHOĞLU'NA BU PARA NASIL GELİYOR?
Hikayenin bu kısmında başka şirket isimleri devreye giriyor. Ali Nuhoğlu bu parayı Nuhoğlu İnşaat AŞ'den alıyor, Nuhoğlu İnşaat AŞ'ye ödeme ATZ Enerji AŞ'den geliyor, Yani paranın nihai kaynağı ATZ Enerji AŞ. Peki ATZ Enerji AŞ'nin para kaynağı kim?
2019-2024 yılları arasında milyonlarca dolar tahsil edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani İBB. Yani Güllüce Tarımcılık 3 adet villayı İBB'den aldığı parayla satın alıyor.
Sonra ne oluyor? 01.03.2024'te şirketin sermayesi birden 50.000 TL'den 46.750.000 TL'ye çıkartılıyor ve şirkete yine aynı mekanizmalarla nakit veya eft ile para sokuluyor. Ali Nuhoğlu da şirketten alacaklarını şirket kasasından tahsil ediyor.
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