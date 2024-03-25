Mansur Yavaş’ın İngiltere’deki kızının hainlerle görüntüsü ortaya çıktı!

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Öte yandan Londra'da ev alan sonrasında da şirket açan Mansur Yavaş'ın kızı, Londra'da muhalefetin önde gelen isimleriyle de zaman zaman bir araya geliyor.

Bu isimlerden bazılarının FETÖ'ye olan yakınlığı dikkat çekiyor. Kendisini FETÖ düşmanı ve büyük milliyetçi olarak tanımlandıran Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Halkevi FED-Bir PKK'dan İbrahim Doğuş'un yönettiği Ceftus PKK Londra Gecesi'ne katıldığı görüntüler ortaya çıktı.