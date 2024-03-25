Mansur Yavaş'ın İngiltere'deki kızının hainlerle görüntüsü ortaya çıktı!
"Kızım Türkiye'de iş bulamıyor. İngiltere'ye gitti." diyen Mansur Yavaş'ın kızının Londra'da şirket kurduğu ortaya çıktı. Sözde milliyetçi geçinen CHP'nin ABB Başkan adayının kızı Çağlayan Yavaş'ın İngiltere'de Türkiye düşmanlarıyla hoşça vakit geçirdiği görüntülere yansıdı. FETÖ'cü ve PKK'lılarla görüntüleri çıkan Çağlayan, sosyal medyanın gündemine düştü.
Türkiye 6 gün sonra sandığa giderken ülke genlinde tüm adaylar ve partiler son hazırlıklarını hızlandırdı.
İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yarışı, Ankara'da ise CHP adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok yarışının galibi büyük merak konusu oldu.
Adaylar mal varlıklarını açıklarken CHP adayı Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un mal varlığı üzerinden bir algı operasyonuna girişti.
"BU EVİ KAÇ LİRAYA ALDIN?"
Bu süre zarfında Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra'daki evine dikkat çekti.
Altınok, "Sayın Yavaş'a soruyorum. Londra'dan ev aldım diyorsun. Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahalı ülkesi." ifadelerini kullandı.
Altınok'un bu sözlerine yanıt veren Mansur Yavaş, kızının Türkiye'de iş bulamadığı için Londra'ya gittiğini ve orada bu evi aldığını söyledi.
KIZI LONDRA'DA ŞİRKET KURMUŞ
Mansur Yavaş'ın Türkiye'de iş bulamıyor dediği kızının, Londra'da şirket kurduğu ortaya çıktı.
13 Temmuz 2017'de Diğer bilgi teknolojisi hizmet faaliyetleri kolunda 60 Millmead İş Merkezi'nde YVS IT LTD isimli bir şirket kuran Çağlayan Yavaş, bir sene sonrasında ofisini taşımış.
Sermaye bilgileri de ortaya çıkan Çağlayan Yavaş'ın şirketin tek sahibi olduğu herhangi bir ortaklığının bulunmadığı görüldü.
DENETİMDEN MUAF TUTULMUŞ
Çağlayan Yavaş'ın şirketinin denetimden muaf tutulduğu da ortaya çıktı. Söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:
Şirket, 28 Şubat 2023 tarihinde sona eren yıl için 2006 tarihli Şirketler Kanunu'nun küçük şirketlerle ilgili 477. maddesi uyarınca denetimden muafiyet hakkına sahip olmuştur. Üyeler, 2006 Şirketler Yasası'nın 476. bölümü uyarınca şirketin bir denetim yaptırmasını talep etmemiştir.
Mansur Yavaş'ın kızı, Londra'da açtığı şirket sayesinde İngiltere ile Türkiye arasındaki anlaşmadan faydalanarak İngiliz vatandaşlığını almaya hak kazanacak.
İngiltere'de şirket açan Türkler, belli şartları yerine getirdikten sonra vatandaşlık alabiliyor.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Londra'da ev alan sonrasında da şirket açan Mansur Yavaş'ın kızı, Londra'da muhalefetin önde gelen isimleriyle de zaman zaman bir araya geliyor.
Bu isimlerden bazılarının FETÖ'ye olan yakınlığı dikkat çekiyor. Kendisini FETÖ düşmanı ve büyük milliyetçi olarak tanımlandıran Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Halkevi FED-Bir PKK'dan İbrahim Doğuş'un yönettiği Ceftus PKK Londra Gecesi'ne katıldığı görüntüler ortaya çıktı.
FETÖ GELİNİNE ÖVGÜLER
Çağlayan Yavaş, söz konusu gecede Fetullah Gülen'in gelini, Ermeni soykırımı savunucusu ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Elif Şafak ile poz verip, "Heyecandan ölemedim bile. Dünyanın en mütevazi insanı" sözleriyle paylaşımda bulunmuş.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!
- Türkiye'nin Yemek Haritası 2023'te Değişti! Sofraların Şampiyonu Belli Oldu!
- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024