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Son dakika | FETÖ'nün yapılanmasına 2 ilde operasyon!

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Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Son dakika | FETÖ’nün yapılanmasına 2 ilde operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün Maliye Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 4, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen örgüt mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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